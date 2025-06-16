https://1prime.ru/20250616/manturov-858521049.html

Мантуров рассказал о применении ИИ в России

Мантуров рассказал о применении ИИ в России - 16.06.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о применении ИИ в России

Искусственный интеллект будет применяться в России для получения более качественных снимков от спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T10:47+0300

2025-06-16T10:47+0300

2025-06-16T10:47+0300

технологии

россия

денис мантуров

роскосмос

https://cdnn.1prime.ru/img/84086/41/840864138_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_77dd2c3d040abf0223b2863e5c116797.jpg

МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Искусственный интеллект будет применяться в России для получения более качественных снимков от спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "ИИ будет использоваться для более качественного снимка от спутников дистанционного зондирования Земли для выполнения тех задач, которые есть у сегодняшних потребителей. В том числе для связных спутников, для обеспечения более точной связи", - сказал он. Мантуров подчеркнул, что без искусственного интеллекта развивать, в частности, многоспутниковые группировки будет сложно. Поэтому искусственный интеллект уже сегодня является вспомогательной функцией для выполнения задач "Роскосмоса" и частных операторов по управлению многоспутниковыми группировками. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.

https://1prime.ru/20250609/intelligence-858348498.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, денис мантуров, роскосмос