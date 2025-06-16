https://1prime.ru/20250616/manturov-858521049.html
Мантуров рассказал о применении ИИ в России
Мантуров рассказал о применении ИИ в России - 16.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о применении ИИ в России
Искусственный интеллект будет применяться в России для получения более качественных снимков от спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T10:47+0300
2025-06-16T10:47+0300
2025-06-16T10:47+0300
технологии
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денис мантуров
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Искусственный интеллект будет применяться в России для получения более качественных снимков от спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "ИИ будет использоваться для более качественного снимка от спутников дистанционного зондирования Земли для выполнения тех задач, которые есть у сегодняшних потребителей. В том числе для связных спутников, для обеспечения более точной связи", - сказал он. Мантуров подчеркнул, что без искусственного интеллекта развивать, в частности, многоспутниковые группировки будет сложно. Поэтому искусственный интеллект уже сегодня является вспомогательной функцией для выполнения задач "Роскосмоса" и частных операторов по управлению многоспутниковыми группировками. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.
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технологии, россия, денис мантуров, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, Денис Мантуров, Роскосмос
Мантуров рассказал о применении ИИ в России
Мантуров: ИИ будет использоваться в России для качественных космических снимков
МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Искусственный интеллект будет применяться в России для получения более качественных снимков от спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
"ИИ будет использоваться для более качественного снимка от спутников дистанционного зондирования Земли для выполнения тех задач, которые есть у сегодняшних потребителей. В том числе для связных спутников, для обеспечения более точной связи", - сказал он.
Мантуров подчеркнул, что без искусственного интеллекта развивать, в частности, многоспутниковые группировки будет сложно. Поэтому искусственный интеллект уже сегодня является вспомогательной функцией для выполнения задач "Роскосмоса" и частных операторов по управлению многоспутниковыми группировками.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.
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