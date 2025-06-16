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В Госдуму внесли проект о повторном увеличении маткапитала - 16.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250616/matkapital-858544946.html
В Госдуму внесли проект о повторном увеличении маткапитала
В Госдуму внесли проект о повторном увеличении маткапитала - 16.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о повторном увеличении маткапитала
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается выплачивать материнский капитал повторно за | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T17:17+0300
2025-06-16T17:17+0300
экономика
россия
общество
кпрф
госдума
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается выплачивать материнский капитал повторно за рождение каждого последующего ребенка, увеличивая его размер на 25% от предыдущей суммы, законопроект доступен в думской базе данных. "Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25%", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что при рождении первого ребенка материнский капитал будет предоставляться в текущем размере - 690 266 рублей, при рождении второго ребенка размер составит уже 862 728,5 в дополнение к первому выплаченному материнскому капиталу, а при рождении третьего ребенка сумма выплаты составит еще 1 миллион 078 тысяч 410,5 рублей. "Представляется, что данный законопроект значительно увеличит прирост рождений вторых детей в обозримой перспективе 2027-2030 годов, а также позволит сохранить существующий тренд на увеличение рождений третьих и четвертых детей", - отмечается в пояснительной записке.
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россия, общество , кпрф, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , КПРФ, Госдума
17:17 16.06.2025
 
В Госдуму внесли проект о повторном увеличении маткапитала

В ГД внесен законопроект о повышении выплаты маткапитала на каждого последующего ребенка

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается выплачивать материнский капитал повторно за рождение каждого последующего ребенка, увеличивая его размер на 25% от предыдущей суммы, законопроект доступен в думской базе данных.
"Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25%", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что при рождении первого ребенка материнский капитал будет предоставляться в текущем размере - 690 266 рублей, при рождении второго ребенка размер составит уже 862 728,5 в дополнение к первому выплаченному материнскому капиталу, а при рождении третьего ребенка сумма выплаты составит еще 1 миллион 078 тысяч 410,5 рублей.
"Представляется, что данный законопроект значительно увеличит прирост рождений вторых детей в обозримой перспективе 2027-2030 годов, а также позволит сохранить существующий тренд на увеличение рождений третьих и четвертых детей", - отмечается в пояснительной записке.
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