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Стоимость меди снижается на фоне слабой статистики из Китая - 16.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Стоимость меди снижается на фоне слабой статистики из Китая
Стоимость меди снижается на фоне слабой статистики из Китая - 16.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается на фоне слабой статистики из Китая
Цена на медь в понедельник уменьшается после публикации слабой промышленной статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T08:27+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник уменьшается после публикации слабой промышленной статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.17 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,21% - до 4,8045 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,59% - до 9 645 долларов, алюминия - на 0,58%, до 2 503 долларов, цинка - на 0,74%, до 2 623 долларов. Согласно официальной статистике, опубликованной в понедельник, промышленное производство Китая в мае выросло в годовом выражении на 5,8%, что оказалось несколько слабее прогноза увеличения на 5,9%. Китай является крупнейшим потребителем меди, поэтому промышленная статистика отражаются на перспективах спроса на этот металл.
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рынок, торги, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
08:27 16.06.2025
 
Стоимость меди снижается на фоне слабой статистики из Китая

Цена на медь снижается на слабой промышленной статистике из Китая

© Unsplash/Paul-Alain HuntПриродная медь
Природная медь
© Unsplash/Paul-Alain Hunt
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник уменьшается после публикации слабой промышленной статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,21% - до 4,8045 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,59% - до 9 645 долларов, алюминия - на 0,58%, до 2 503 долларов, цинка - на 0,74%, до 2 623 долларов.
Согласно официальной статистике, опубликованной в понедельник, промышленное производство Китая в мае выросло в годовом выражении на 5,8%, что оказалось несколько слабее прогноза увеличения на 5,9%.
Китай является крупнейшим потребителем меди, поэтому промышленная статистика отражаются на перспективах спроса на этот металл.
Медь
Медь дорожает в четверг после двух дней снижения
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ЭкономикаРынокТоргиКИТАЙComex
 
 
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