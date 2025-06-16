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Стоимость меди снижается на фоне слабой статистики из Китая

Стоимость меди снижается на фоне слабой статистики из Китая - 16.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди снижается на фоне слабой статистики из Китая

Цена на медь в понедельник уменьшается после публикации слабой промышленной статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T08:27+0300

2025-06-16T08:27+0300

2025-06-16T08:27+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник уменьшается после публикации слабой промышленной статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.17 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,21% - до 4,8045 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,59% - до 9 645 долларов, алюминия - на 0,58%, до 2 503 долларов, цинка - на 0,74%, до 2 623 долларов. Согласно официальной статистике, опубликованной в понедельник, промышленное производство Китая в мае выросло в годовом выражении на 5,8%, что оказалось несколько слабее прогноза увеличения на 5,9%. Китай является крупнейшим потребителем меди, поэтому промышленная статистика отражаются на перспективах спроса на этот металл.

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