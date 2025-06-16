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Медведчук обвинил Украину и Израиль в попытке втянуть США в конфликт - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Медведчук обвинил Украину и Израиль в попытке втянуть США в конфликт
Медведчук обвинил Украину и Израиль в попытке втянуть США в конфликт - 16.06.2025, ПРАЙМ
Медведчук обвинил Украину и Израиль в попытке втянуть США в конфликт
Власти Украины и Израиля пытаются втянуть США в участие в конфликтах на их стороне, что не будет способствовать урегулированию, заявил экс-лидер запрещенной на... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T10:52+0300
2025-06-16T10:52+0300
политика
россия
израиль
иран
украина
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Власти Украины и Израиля пытаются втянуть США в участие в конфликтах на их стороне, что не будет способствовать урегулированию, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Израиль действует по схеме (Владимира) Зеленского. Удар Израиля по Ирану был сделан из соображений "усиления переговорной позиции", Киев тоже атаковал российские аэродромы по тем же причинам. Зеленскому не нужны были переговоры, он хочет втянуть США в конфликт с Россией любым способом… И Израиль, и Украина Зеленского требуют от США решать свои вопросы, в том числе ценой гибели американских граждан", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его мнению, президент США Дональд Трамп оказался в ловушке, куда сам позволил себя загнать. "Нельзя финансировать Украину, посылать туда оружие, военную информацию, специалистов и требовать, чтобы война прекратилась… Авантюры, желание быстро получить эффект, толком не разобравшись в ситуации, и загоняют нынешнего президента США в ловушку. Ведь участие в конфликтах на стороне Украины или Израиля никак не смогут их разрешить, только подтолкнуть мир к Третьей мировой войне", - отметил Медведчук. Он убежден, что только целенаправленная работа и равноудаленность от сторон конфликта поможет их разрешить. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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россия, израиль, иран, украина
Политика, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, УКРАИНА
10:52 16.06.2025
 
Медведчук обвинил Украину и Израиль в попытке втянуть США в конфликт

Медведчук: Украина и Израиль пытаются втянуть США в конфликты на их стороне

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
#Лидер общественного движения Украинский выбор Виктор Медведчук - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Власти Украины и Израиля пытаются втянуть США в участие в конфликтах на их стороне, что не будет способствовать урегулированию, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Израиль действует по схеме (Владимира) Зеленского. Удар Израиля по Ирану был сделан из соображений "усиления переговорной позиции", Киев тоже атаковал российские аэродромы по тем же причинам. Зеленскому не нужны были переговоры, он хочет втянуть США в конфликт с Россией любым способом… И Израиль, и Украина Зеленского требуют от США решать свои вопросы, в том числе ценой гибели американских граждан", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его мнению, президент США Дональд Трамп оказался в ловушке, куда сам позволил себя загнать.
"Нельзя финансировать Украину, посылать туда оружие, военную информацию, специалистов и требовать, чтобы война прекратилась… Авантюры, желание быстро получить эффект, толком не разобравшись в ситуации, и загоняют нынешнего президента США в ловушку. Ведь участие в конфликтах на стороне Украины или Израиля никак не смогут их разрешить, только подтолкнуть мир к Третьей мировой войне", - отметил Медведчук.
Он убежден, что только целенаправленная работа и равноудаленность от сторон конфликта поможет их разрешить.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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