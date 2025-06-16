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Минстрой предложил увеличить плату за воду без счетчиков

Минстрой предложил увеличить плату за воду без счетчиков - 16.06.2025, ПРАЙМ

Минстрой предложил увеличить плату за воду без счетчиков

Минстрой разместил проект постановления правительства РФ, увеличивающий плату за потребление воды без использования приборов учета. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T10:01+0300

2025-06-16T10:01+0300

2025-06-16T10:01+0300

экономика

общество

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тарифы жкх

жкх

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Минстрой разместил проект постановления правительства РФ, увеличивающий плату за потребление воды без использования приборов учета. Проектом предлагается установить размер повышающего коэффициента для расчетов платы за воду без счетчиков равным трем. Благодаря этому усилится ответственность правообладателей объектов недвижимости. Кроме того, документ ужесточает порядок расчета платы при несанкционированном или самовольном подключении к инженерным сетям. Возможность снижения платы может быт рассмотрена, только если если потребление воды рассчитано некорректно. Увеличение платы происходит на фоне подготовки к индексации тарифов ЖКХ на 11.9%, которая поможет обеспечить финансирование модернизации инфраструктуры при ограниченном бюджете.

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общество , рф, тарифы жкх, жкх