https://1prime.ru/20250616/mishustin-858539496.html

Мишустин рассказал о соцрасходах в первом квартале

Мишустин рассказал о соцрасходах в первом квартале - 16.06.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о соцрасходах в первом квартале

Социальные расходы в первые три месяца нынешнего года в России проводились с опережением графика, речь идет в том числе о выплатах семьям с детьми и людям... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:31+0300

2025-06-16T15:31+0300

2025-06-16T15:31+0300

экономика

россия

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Социальные расходы в первые три месяца нынешнего года в России проводились с опережением графика, речь идет в том числе о выплатах семьям с детьми и людям старшего возраста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вопрос об исполнении федерального бюджета в первом квартале 2025 года обсуждался на заседании правительства России в понедельник. "С опережением графика проводились и социальные расходы, включая выплаты семьям с детьми, а также необходимые выплаты и пособия людям старшего поколения", - сообщил Мишустин, говоря о результатах исполнения бюджета в первом квартале.

https://1prime.ru/20250615/mishustin-858496901.html

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россия, общество , михаил мишустин