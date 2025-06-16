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Мишустин рассказал о соцрасходах в первом квартале - 16.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250616/mishustin-858539496.html
Мишустин рассказал о соцрасходах в первом квартале
Мишустин рассказал о соцрасходах в первом квартале - 16.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о соцрасходах в первом квартале
Социальные расходы в первые три месяца нынешнего года в России проводились с опережением графика, речь идет в том числе о выплатах семьям с детьми и людям... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:31+0300
2025-06-16T15:31+0300
экономика
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Социальные расходы в первые три месяца нынешнего года в России проводились с опережением графика, речь идет в том числе о выплатах семьям с детьми и людям старшего возраста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вопрос об исполнении федерального бюджета в первом квартале 2025 года обсуждался на заседании правительства России в понедельник. "С опережением графика проводились и социальные расходы, включая выплаты семьям с детьми, а также необходимые выплаты и пособия людям старшего поколения", - сообщил Мишустин, говоря о результатах исполнения бюджета в первом квартале.
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россия, общество , михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин
15:31 16.06.2025
 
Мишустин рассказал о соцрасходах в первом квартале

Мишустин: соцрасходы в первом квартале были с опережением графика

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Социальные расходы в первые три месяца нынешнего года в России проводились с опережением графика, речь идет в том числе о выплатах семьям с детьми и людям старшего возраста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вопрос об исполнении федерального бюджета в первом квартале 2025 года обсуждался на заседании правительства России в понедельник.
"С опережением графика проводились и социальные расходы, включая выплаты семьям с детьми, а также необходимые выплаты и пособия людям старшего поколения", - сообщил Мишустин, говоря о результатах исполнения бюджета в первом квартале.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
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