https://1prime.ru/20250616/mishustin-858539496.html
Мишустин рассказал о соцрасходах в первом квартале
Мишустин рассказал о соцрасходах в первом квартале - 16.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о соцрасходах в первом квартале
Социальные расходы в первые три месяца нынешнего года в России проводились с опережением графика, речь идет в том числе о выплатах семьям с детьми и людям... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:31+0300
2025-06-16T15:31+0300
2025-06-16T15:31+0300
экономика
россия
общество
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83147/35/831473528_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_76a3a2cc9bd6b6624de7cd53a3fb0fb2.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Социальные расходы в первые три месяца нынешнего года в России проводились с опережением графика, речь идет в том числе о выплатах семьям с детьми и людям старшего возраста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вопрос об исполнении федерального бюджета в первом квартале 2025 года обсуждался на заседании правительства России в понедельник. "С опережением графика проводились и социальные расходы, включая выплаты семьям с детьми, а также необходимые выплаты и пособия людям старшего поколения", - сообщил Мишустин, говоря о результатах исполнения бюджета в первом квартале.
https://1prime.ru/20250615/mishustin-858496901.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83147/35/831473528_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_59f3dfd3464a379fa031f6915cac181c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о соцрасходах в первом квартале
Мишустин: соцрасходы в первом квартале были с опережением графика
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Социальные расходы в первые три месяца нынешнего года в России проводились с опережением графика, речь идет в том числе о выплатах семьям с детьми и людям старшего возраста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вопрос об исполнении федерального бюджета в первом квартале 2025 года обсуждался на заседании правительства России в понедельник.
"С опережением графика проводились и социальные расходы, включая выплаты семьям с детьми, а также необходимые выплаты и пособия людям старшего поколения", - сообщил Мишустин, говоря о результатах исполнения бюджета в первом квартале.
Мишустин рассказал о работе по повышению доступности медпомощи