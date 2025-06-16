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Мишустин рассказал о ненефтегазовых доходах бюджета

Мишустин рассказал о ненефтегазовых доходах бюджета - 16.06.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о ненефтегазовых доходах бюджета

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета России за январь-март 2025 года составили почти две трети от общего объема доходов, что важно в условиях... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:39+0300

2025-06-16T15:39+0300

2025-06-16T15:39+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета России за январь-март 2025 года составили почти две трети от общего объема доходов, что важно в условиях волатильности на мировом нефтяном рынке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вопрос об исполнении федерального бюджета в первом квартале 2025 года обсуждался на заседании правительства России в понедельник. "Сегодня мы также рассмотрим отчет об исполнении федерального бюджета в первом квартале. Его основой остается ненефтегазовая отрасль. Это обработка, сельское хозяйство, услуги, на них пришлось почти две трети доходов, что особенно важно, когда на мировом нефтяном рынке сохраняется волатильность", - сказал Мишустин. "Валовой внутренний продукт за первые три месяца прибавил около 1,5% год к году, увеличился объем инвестиций. Максимально сдвинули на начало года необходимое авансирование, в том числе чтобы создать предприятиям комфортные условия для заключения контрактов с поставщиками. Таким образом, расходы составили даже чуть больше четверти от запланированного в бюджете на весь год. Но это делает кассовое исполнение четким, позволяет избегать перерывы с финансированием", - отметил глава правительства. Как сообщал в апреле Минфин РФ, дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-марта 2025 года, по предварительной оценке, составил 2,173 триллиона рублей, или 1% ВВП, что обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, при этом в марте федеральный бюджет сложился с профицитом.

https://1prime.ru/20250616/mishustin-858539496.html

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россия, михаил мишустин