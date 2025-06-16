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Российский рынок акций продолжает уверенный рост днем в понедельник - 16.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250616/mosbirzha-858537182.html
Российский рынок акций продолжает уверенный рост днем в понедельник
Российский рынок акций продолжает уверенный рост днем в понедельник - 16.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает уверенный рост днем в понедельник
Российский рынок акций продолжает умеренно расти днем в понедельник, ожидая новых сигналов с международной арены, следует из данных Мосбиржи и комментариев... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T14:52+0300
2025-06-16T14:52+0300
экономика
рынок
торги
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мосбиржа
татнефть
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает умеренно расти днем в понедельник, ожидая новых сигналов с международной арены, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.40 мск рос на 0,29%, до 2 758,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,31%, до 1 166,79 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,23%, до 73,32 доллара за баррель. "Из-за охлаждения нефтяного рынка после бурного роста цен на фоне геополитики российский рынок также охлаждается. Недавний разговор Трампа и Путина уже не дает стимулов к росту, как это было в феврале. Инвесторы понимают, что для долгосрочного роста нефтяников нужны фундаментальные причины для роста нефти, а не краткосрочный всплеск на геополитике", - сказал Никита Степанов из ФГ "Финам". Сейчас более вероятна консолидация рынка и ожидание новых встреч России и Украины в конце июня или заседания ЦБ в июле, эти события будут иметь большее влияние на рынок акций, нежели чем рост геополитической премии в нефти, считает эксперт. "Крепкий рубль продолжает оказывать давление на котировки экспортоориентированных компаний. Дополнительные риски инвесторы могут видеть в новом пакете ограничительных мер со стороны ЕС, который, вероятно, будет включать санкции против "Северных потоков", ряда судов и банков, а также снижение потолка цен на нефть", - отмечает Денис Обухов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В частности, дорожают акции "Соллерса" (+2,62%), "Мосэнерго" (+2,16%), ТГК-1 (+1,98%), "Северстали" (+1,55%), НМТП (+1,43%). Префы "Татнефти" снижаются ввиду коррекции нефти после резкого скачка последних нескольких дней, комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также дешевеют акции "Совкомфлота" (-2,46%), "М.Видео" (-2,33%), префы "Татнефти" (-2,16%), обыкновенные акции "Новабев Групп" (-2,03%), АФК "Система" (-1,87%). ПРОГНОЗЫ "С технической точки зрения индекс удержался выше локального восходящего тренда. Если эта неделя будет закрыта выше него, то возможен рост до 3000 пунктов. При закрытии ниже возможно снижение до 2500 пунктов", - заявил Степанов. Он ожидает закрытия в "нейтральной зоне". Чернов ожидает завершения торгов в диапазоне 2700-2800 пунктов.
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рынок, торги, владимир чернов, мосбиржа, татнефть, финам
Экономика, Рынок, Торги, Владимир Чернов, Мосбиржа, Татнефть, Финам
14:52 16.06.2025
 
Российский рынок акций продолжает уверенный рост днем в понедельник

Российский рынок акций продолжает умеренно расти днем в понедельник

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает умеренно расти днем в понедельник, ожидая новых сигналов с международной арены, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.40 мск рос на 0,29%, до 2 758,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,31%, до 1 166,79 пункта.
Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,23%, до 73,32 доллара за баррель.
"Из-за охлаждения нефтяного рынка после бурного роста цен на фоне геополитики российский рынок также охлаждается. Недавний разговор Трампа и Путина уже не дает стимулов к росту, как это было в феврале. Инвесторы понимают, что для долгосрочного роста нефтяников нужны фундаментальные причины для роста нефти, а не краткосрочный всплеск на геополитике", - сказал Никита Степанов из ФГ "Финам".
Сейчас более вероятна консолидация рынка и ожидание новых встреч России и Украины в конце июня или заседания ЦБ в июле, эти события будут иметь большее влияние на рынок акций, нежели чем рост геополитической премии в нефти, считает эксперт.
"Крепкий рубль продолжает оказывать давление на котировки экспортоориентированных компаний. Дополнительные риски инвесторы могут видеть в новом пакете ограничительных мер со стороны ЕС, который, вероятно, будет включать санкции против "Северных потоков", ряда судов и банков, а также снижение потолка цен на нефть", - отмечает Денис Обухов из УК "Первая".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В частности, дорожают акции "Соллерса" (+2,62%), "Мосэнерго" (+2,16%), ТГК-1 (+1,98%), "Северстали" (+1,55%), НМТП (+1,43%).
Префы "Татнефти" снижаются ввиду коррекции нефти после резкого скачка последних нескольких дней, комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Также дешевеют акции "Совкомфлота" (-2,46%), "М.Видео" (-2,33%), префы "Татнефти" (-2,16%), обыкновенные акции "Новабев Групп" (-2,03%), АФК "Система" (-1,87%).
ПРОГНОЗЫ
"С технической точки зрения индекс удержался выше локального восходящего тренда. Если эта неделя будет закрыта выше него, то возможен рост до 3000 пунктов. При закрытии ниже возможно снижение до 2500 пунктов", - заявил Степанов. Он ожидает закрытия в "нейтральной зоне".
Чернов ожидает завершения торгов в диапазоне 2700-2800 пунктов.
Котировки, сток
Российский рынок акций умеренно растет в начале торговой сессии
10:35
 
ЭкономикаРынокТоргиВладимир ЧерновМосбиржаТатнефтьФинам
 
 
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