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МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство
МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство - 16.06.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство
Мошенники вовлекают в дропперство граждан Белоруссии под видом однодневных командировок в Россию, предупредило управление по организации борьбы с противоправным | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T08:53+0300
2025-06-16T08:53+0300
2025-06-16T08:53+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Мошенники вовлекают в дропперство граждан Белоруссии под видом однодневных командировок в Россию, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Новая схема вовлечения в дропперство. Гражданам Республики Беларусь предлагают "легкий заработок" — однодневную командировку в Россию с целью открыть банковскую карту", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что посты в Telegram и соцсетях обещают оплачиваемую поездку в Смоленск, Москву, Санкт-Петербург. Во время поездки необходимо оформить карту российского банка для "процессинга" или "крипто-арбитража". "На практике карта используется киберпреступниками для вывода средств граждан. А гражданин, оформивший карту, будет нести ответственность", - предупреждают полицейские.
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Мошенничество, РОССИЯ, Финансы, БЕЛОРУССИЯ, МВД, Telegram
МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство
МВД: мошенники вовлекают граждан Белоруссии в дропперство под видом командировок в Россию
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Мошенники вовлекают в дропперство граждан Белоруссии под видом однодневных командировок в Россию, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Новая схема вовлечения в дропперство. Гражданам Республики Беларусь предлагают "легкий заработок" — однодневную командировку в Россию с целью открыть банковскую карту", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что посты в Telegram и соцсетях обещают оплачиваемую поездку в Смоленск, Москву, Санкт-Петербург. Во время поездки необходимо оформить карту российского банка для "процессинга" или "крипто-арбитража".
"На практике карта используется киберпреступниками для вывода средств граждан. А гражданин, оформивший карту, будет нести ответственность", - предупреждают полицейские.
МВД рассказало, какие последствия ждут дропперов