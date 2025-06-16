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МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство

МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство - 16.06.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство

Мошенники вовлекают в дропперство граждан Белоруссии под видом однодневных командировок в Россию, предупредило управление по организации борьбы с противоправным | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T08:53+0300

2025-06-16T08:53+0300

2025-06-16T08:53+0300

мошенничество

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Мошенники вовлекают в дропперство граждан Белоруссии под видом однодневных командировок в Россию, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Новая схема вовлечения в дропперство. Гражданам Республики Беларусь предлагают "легкий заработок" — однодневную командировку в Россию с целью открыть банковскую карту", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что посты в Telegram и соцсетях обещают оплачиваемую поездку в Смоленск, Москву, Санкт-Петербург. Во время поездки необходимо оформить карту российского банка для "процессинга" или "крипто-арбитража". "На практике карта используется киберпреступниками для вывода средств граждан. А гражданин, оформивший карту, будет нести ответственность", - предупреждают полицейские.

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россия, финансы, белоруссия, мвд, telegram