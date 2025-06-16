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МВД опровергло сообщения о разработке нового дизайна российского паспорта

МВД опровергло сообщения о разработке нового дизайна российского паспорта - 16.06.2025, ПРАЙМ

МВД опровергло сообщения о разработке нового дизайна российского паспорта

Информация о новом дизайне паспорта РФ не соответствует действительности, прорабатываются вопросы усиления степени его защиты, сообщает официальный... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T16:31+0300

2025-06-16T16:31+0300

2025-06-16T16:31+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Информация о новом дизайне паспорта РФ не соответствует действительности, прорабатываются вопросы усиления степени его защиты, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В СМИ и Telegram-каналах опубликована информация о новом дизайне паспорта гражданина Российской Федерации. В этой связи разъясняем, что указанные сообщения не соответствуют действительности. МВД РФ, равно как и иными федеральными органами исполнительной власти, новый вид паспорта взамен действующего не разрабатывался, законодательных инициатив по указанной тематике в МВД России не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале Волк. Вместе с тем, как отметила Волк, МВД "прорабатываются вопросы совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты".

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