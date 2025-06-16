https://1prime.ru/20250616/mvd-858542110.html
МВД опровергло сообщения о разработке нового дизайна российского паспорта
МВД опровергло сообщения о разработке нового дизайна российского паспорта - 16.06.2025, ПРАЙМ
МВД опровергло сообщения о разработке нового дизайна российского паспорта
Информация о новом дизайне паспорта РФ не соответствует действительности, прорабатываются вопросы усиления степени его защиты, сообщает официальный... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T16:31+0300
2025-06-16T16:31+0300
2025-06-16T16:31+0300
россия
бизнес
общество
рф
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/74/842297402_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_07545e743679a2170baa0a5f7ff2fbb9.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Информация о новом дизайне паспорта РФ не соответствует действительности, прорабатываются вопросы усиления степени его защиты, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В СМИ и Telegram-каналах опубликована информация о новом дизайне паспорта гражданина Российской Федерации. В этой связи разъясняем, что указанные сообщения не соответствуют действительности. МВД РФ, равно как и иными федеральными органами исполнительной власти, новый вид паспорта взамен действующего не разрабатывался, законодательных инициатив по указанной тематике в МВД России не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале Волк. Вместе с тем, как отметила Волк, МВД "прорабатываются вопросы совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты".
https://1prime.ru/20250610/gosduma-858371186.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/74/842297402_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_34c39f37fac362b86cbfe5efcb2525b0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, общество , рф, мвд
РОССИЯ, Бизнес, Общество , РФ, МВД
МВД опровергло сообщения о разработке нового дизайна российского паспорта
МВД: информация о новом дизайне паспорта не соответствует действительности
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Информация о новом дизайне паспорта РФ не соответствует действительности, прорабатываются вопросы усиления степени его защиты, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В СМИ и Telegram-каналах опубликована информация о новом дизайне паспорта гражданина Российской Федерации. В этой связи разъясняем, что указанные сообщения не соответствуют действительности. МВД РФ, равно как и иными федеральными органами исполнительной власти, новый вид паспорта взамен действующего не разрабатывался, законодательных инициатив по указанной тематике в МВД России не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале Волк.
Вместе с тем, как отметила Волк, МВД "прорабатываются вопросы совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты".
Госдума приняла закон о создании национального многофункционального сервиса