https://1prime.ru/20250616/nato-858533880.html

"Все страны восточного фланга". НАТО готовится к столкновению с Россией

"Все страны восточного фланга". НАТО готовится к столкновению с Россией - 16.06.2025, ПРАЙМ

"Все страны восточного фланга". НАТО готовится к столкновению с Россией

Страны НАТО на восточном фланге готовят свои системы здравоохранения к возможным военным действиям, проводят медицинские учения и закупают средства для... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T13:46+0300

2025-06-16T13:46+0300

2025-06-16T13:46+0300

политика

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нато

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Страны НАТО на восточном фланге готовят свои системы здравоохранения к возможным военным действиям, проводят медицинские учения и закупают средства для экстренного реагирования, сообщает Politico."Все страны восточного фланга НАТО пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения", - сказано в тексте материала.Авторы отметили, что такой подход обоснован тем, что конфликт на Украине разрушил иллюзию, что Европа свободна от войны.В издании также отметили, что в Эстонии ожидают прямого столкновения с Россией и считают это вопросом времени.

https://1prime.ru/20250612/sputniki-858444562.html

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россия, украина, нато