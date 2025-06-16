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"Все страны восточного фланга". НАТО готовится к столкновению с Россией - 16.06.2025, ПРАЙМ
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"Все страны восточного фланга". НАТО готовится к столкновению с Россией
"Все страны восточного фланга". НАТО готовится к столкновению с Россией - 16.06.2025, ПРАЙМ
"Все страны восточного фланга". НАТО готовится к столкновению с Россией
Страны НАТО на восточном фланге готовят свои системы здравоохранения к возможным военным действиям, проводят медицинские учения и закупают средства для... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T13:46+0300
2025-06-16T13:46+0300
политика
россия
украина
нато
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Страны НАТО на восточном фланге готовят свои системы здравоохранения к возможным военным действиям, проводят медицинские учения и закупают средства для экстренного реагирования, сообщает Politico."Все страны восточного фланга НАТО пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения", - сказано в тексте материала.Авторы отметили, что такой подход обоснован тем, что конфликт на Украине разрушил иллюзию, что Европа свободна от войны.В издании также отметили, что в Эстонии ожидают прямого столкновения с Россией и считают это вопросом времени.
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россия, украина, нато
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
13:46 16.06.2025
 
"Все страны восточного фланга". НАТО готовится к столкновению с Россией

Politico: страны НАТО на границе с РФ готовят системы здравоохранения к войне

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Страны НАТО на восточном фланге готовят свои системы здравоохранения к возможным военным действиям, проводят медицинские учения и закупают средства для экстренного реагирования, сообщает Politico.
"Все страны восточного фланга НАТО пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения", - сказано в тексте материала.
Авторы отметили, что такой подход обоснован тем, что конфликт на Украине разрушил иллюзию, что Европа свободна от войны.
В издании также отметили, что в Эстонии ожидают прямого столкновения с Россией и считают это вопросом времени.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАНАТО
 
 
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