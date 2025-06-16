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Цены на нефть ускорили снижение до 3%

Цены на нефть ускорили снижение до 3% - 16.06.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили снижение до 3%

Мировые цены на нефть в понедельник ускорили снижение до 3% и более после статьи в газете Wall Street Journal (WSJ) о сигналах Ирана, желающего переговоров с... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T17:24+0300

2025-06-16T17:24+0300

2025-06-16T17:24+0300

энергетика

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник ускорили снижение до 3% и более после статьи в газете Wall Street Journal (WSJ) о сигналах Ирана, желающего переговоров с США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.17 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,38% относительно предыдущего закрытия, до 71,72 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 3,34%, до 68,87 доллара. Цены на нефть перешли к снижению ещё ранее днём, но более умеренно. По данным WSJ, Иран сообщил арабским чиновникам, что будет открыт к возвращению за стол переговоров, если США не присоединятся к воздушным атакам со стороны Израиля. Кроме того, как пишет издание, Иран дает понять, что стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, посылая сигналы США и Израилю через посредников.

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рынок, торги, иран, сша, израиль, wsj