https://1prime.ru/20250616/nissan-858512567.html
Nissan может продать 5% акций Renault
Nissan может продать 5% акций Renault - 16.06.2025, ПРАЙМ
Nissan может продать 5% акций Renault
Автоконцерн Nissan Motor может продать 5% принадлежащих ему акций французского автостроителя Renault, сократив свою долю до 10%, чтобы направить инвестиции на... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T04:45+0300
2025-06-16T04:45+0300
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ТОКИО, 15 июн – ПРАЙМ. Автоконцерн Nissan Motor может продать 5% принадлежащих ему акций французского автостроителя Renault, сократив свою долю до 10%, чтобы направить инвестиции на разработку новых автомобилей, об этом в интервью газете "Никкэй" заявил президент компании Иван Эспиноза.
"Мы сокращаем процент перекрёстного владения акциями для инвестирования в (разработку) автомобилей", - сказал Эспиноза.
Газета сообщает, что Эспиноза в интервью дал понять, что компания намерена продать 5% принадлежащих ей акций Renault.
В марте этого года оба автоконцерна заявили, что сократят минимальную перекрестную долю акций друг друга с 15% до 10%. При продаже 5% акций французского автостроителя Nissan получит 100 миллиардов иен (693 миллиона долларов) при текущих ценах. Эти средства планируется направить на инвестиции в разработку новых автомобилей.
В мае сообщалось, что Nissan намерен сократить семь из 17 заводов по всему миру: в Японии производство может быть сокращено на заводах в Йокосуке и Хирацуке в префектуре Канагава. За рубежом компания может сократить два завода в Мексике и закрыть по одному заводу в Южной Африке, Индии и Аргентине. Также компания намерена сократить около 20 тысяч человек, что соответствует 15% всех сотрудников автоконцерна.
Также в мае сообщалось, что Nissan Motor может продать свою штаб-квартиру в Йокогаме, стоимость этого актива оценивается более чем в 100 миллиардов иен (693 миллиона долларов). Эти средства будут использованы для покрытия крупных расходов, связанных с сокращением заводов.
За 2024 финансовый год (1 апреля 2024 – 31 марта 2025 года) чистые убытки компании составили рекордную сумму в 750 миллиардов иен (около 5,1 миллиарда долларов) при том, что еще в начале марта убытки оценивались в 80 миллиардов иен (544 миллиона долларов).
В связи с тяжелым положением компания сменила президента: с 1 апреля вместо Макото Утиды новым главой автоконцерна стал мексиканец Иван Эспиноза.
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бизнес, токио, япония, мексика, renault, nissan, renault duster
Бизнес, Экономика, Токио, ЯПОНИЯ, МЕКСИКА, Renault, Nissan, Renault Duster
Nissan может продать 5% акций Renault
Глава Nissan Эспиноза: компания может продать 5% акций Renault
ТОКИО, 15 июн – ПРАЙМ. Автоконцерн Nissan Motor может продать 5% принадлежащих ему акций французского автостроителя Renault, сократив свою долю до 10%, чтобы направить инвестиции на разработку новых автомобилей, об этом в интервью газете "Никкэй" заявил президент компании Иван Эспиноза.
"Мы сокращаем процент перекрёстного владения акциями для инвестирования в (разработку) автомобилей", - сказал Эспиноза.
Газета сообщает, что Эспиноза в интервью дал понять, что компания намерена продать 5% принадлежащих ей акций Renault.
В марте этого года оба автоконцерна заявили, что сократят минимальную перекрестную долю акций друг друга с 15% до 10%. При продаже 5% акций французского автостроителя Nissan получит 100 миллиардов иен (693 миллиона долларов) при текущих ценах. Эти средства планируется направить на инвестиции в разработку новых автомобилей.
В мае сообщалось, что Nissan намерен сократить семь из 17 заводов по всему миру: в Японии производство может быть сокращено на заводах в Йокосуке и Хирацуке в префектуре Канагава. За рубежом компания может сократить два завода в Мексике и закрыть по одному заводу в Южной Африке, Индии и Аргентине. Также компания намерена сократить около 20 тысяч человек, что соответствует 15% всех сотрудников автоконцерна.
Также в мае сообщалось, что Nissan Motor может продать свою штаб-квартиру в Йокогаме, стоимость этого актива оценивается более чем в 100 миллиардов иен (693 миллиона долларов). Эти средства будут использованы для покрытия крупных расходов, связанных с сокращением заводов.
За 2024 финансовый год (1 апреля 2024 – 31 марта 2025 года) чистые убытки компании составили рекордную сумму в 750 миллиардов иен (около 5,1 миллиарда долларов) при том, что еще в начале марта убытки оценивались в 80 миллиардов иен (544 миллиона долларов).
В связи с тяжелым положением компания сменила президента: с 1 апреля вместо Макото Утиды новым главой автоконцерна стал мексиканец Иван Эспиноза.