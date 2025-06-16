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Российский рынок акций умеренно снизился - 16.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций умеренно снизился
Российский рынок акций умеренно снизился - 16.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снизился
Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника умеренно снизился на фоне скорректировавшейся вниз нефти, следует из данных Московской биржи и... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T20:05+0300
2025-06-16T20:05+0300
экономика
рынок
торги
акции
москва
ближний восток
сша
мосбиржа
ртс
ук "первая"
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника умеренно снизился на фоне скорректировавшейся вниз нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,45%, до 2737,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,36%, до 1158,95 пункта, долларовый РТС повысился на 0,18%, до 1098,6 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок в коррекции Российский рынок акций в основную сессию понедельника колебался около уровня закрытия пятницы – возле отметки 2750 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако во второй половине дня все же ушел в минус, зафиксировав умеренное снижение за день. "Падение цен на нефть в совокупности с крепкими позициями рубля негативно влияют на капитализацию российского рынка. Снижение эскалации на Ближнем Востоке связано с рядом комментариев в СМИ относительно возможного урегулирования конфликта", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Совкомфлота" (-3,1%), АФК "Система" (-2,7%), "Селигдара" (-2,4%), префы "Татнефти" (-2,2%). Выросли в цене бумаги "Хэдхантера" (+2%), "Фосагро" (+0,7%), "Северстали" (+0,9%), Т-Техно (+0,7%). Стоимость нефти к 19.44 мск падала на 1,8%, до 72,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 97,9 пункта. Прогнозы В среду стартует ПМЭФ - мероприятие, во время которого российский рынок обычно проявляет оптимизм, отмечает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "Это фактор, который сигнализирует о том, что времени на продолжение коррекционных настроений больше не осталось. Пора расти. Индекс Мосбиржи последние несколько дней пытался пробить диапазон сопротивления на 2760-2770 пунктов. Пока на это не хватило сил - откатываемся ниже, в блок поддержки - 2730-2740 пунктов", - добавляет она. С началом ПМЭФ на текущей неделе возможно продолжение роста российского рынка акций, рассчитывает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". "Возможны определенные заявления, в частности в отношении строительного сектора, недвижимости, например, детали про расширение программы льготной ипотеки", - добавляет он.
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рынок, торги, акции, москва, ближний восток, сша, мосбиржа, ртс, ук "первая"
Экономика, Рынок, Торги, Акции, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Мосбиржа, РТС, УК "Первая"
20:05 16.06.2025
 
Российский рынок акций умеренно снизился

Российский рынок акций умеренно снизился на фоне скорректировавшейся нефти

Московская биржа
Московская биржа
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника умеренно снизился на фоне скорректировавшейся вниз нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,45%, до 2737,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,36%, до 1158,95 пункта, долларовый РТС повысился на 0,18%, до 1098,6 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок в коррекции

Российский рынок акций в основную сессию понедельника колебался около уровня закрытия пятницы – возле отметки 2750 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако во второй половине дня все же ушел в минус, зафиксировав умеренное снижение за день.
"Падение цен на нефть в совокупности с крепкими позициями рубля негативно влияют на капитализацию российского рынка. Снижение эскалации на Ближнем Востоке связано с рядом комментариев в СМИ относительно возможного урегулирования конфликта", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Совкомфлота" (-3,1%), АФК "Система" (-2,7%), "Селигдара" (-2,4%), префы "Татнефти" (-2,2%). Выросли в цене бумаги "Хэдхантера" (+2%), "Фосагро" (+0,7%), "Северстали" (+0,9%), Т-Техно (+0,7%).
Стоимость нефти к 19.44 мск падала на 1,8%, до 72,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 97,9 пункта.

Прогнозы

В среду стартует ПМЭФ - мероприятие, во время которого российский рынок обычно проявляет оптимизм, отмечает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".
"Это фактор, который сигнализирует о том, что времени на продолжение коррекционных настроений больше не осталось. Пора расти. Индекс Мосбиржи последние несколько дней пытался пробить диапазон сопротивления на 2760-2770 пунктов. Пока на это не хватило сил - откатываемся ниже, в блок поддержки - 2730-2740 пунктов", - добавляет она.
С началом ПМЭФ на текущей неделе возможно продолжение роста российского рынка акций, рассчитывает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
"Возможны определенные заявления, в частности в отношении строительного сектора, недвижимости, например, детали про расширение программы льготной ипотеки", - добавляет он.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
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16:17
 
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