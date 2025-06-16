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Российский рынок акций умеренно снизился
Российский рынок акций умеренно снизился - 16.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снизился
Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника умеренно снизился на фоне скорректировавшейся вниз нефти, следует из данных Московской биржи и... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T20:05+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника умеренно снизился на фоне скорректировавшейся вниз нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,45%, до 2737,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,36%, до 1158,95 пункта, долларовый РТС повысился на 0,18%, до 1098,6 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок в коррекции Российский рынок акций в основную сессию понедельника колебался около уровня закрытия пятницы – возле отметки 2750 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако во второй половине дня все же ушел в минус, зафиксировав умеренное снижение за день. "Падение цен на нефть в совокупности с крепкими позициями рубля негативно влияют на капитализацию российского рынка. Снижение эскалации на Ближнем Востоке связано с рядом комментариев в СМИ относительно возможного урегулирования конфликта", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Совкомфлота" (-3,1%), АФК "Система" (-2,7%), "Селигдара" (-2,4%), префы "Татнефти" (-2,2%). Выросли в цене бумаги "Хэдхантера" (+2%), "Фосагро" (+0,7%), "Северстали" (+0,9%), Т-Техно (+0,7%). Стоимость нефти к 19.44 мск падала на 1,8%, до 72,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 97,9 пункта. Прогнозы В среду стартует ПМЭФ - мероприятие, во время которого российский рынок обычно проявляет оптимизм, отмечает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "Это фактор, который сигнализирует о том, что времени на продолжение коррекционных настроений больше не осталось. Пора расти. Индекс Мосбиржи последние несколько дней пытался пробить диапазон сопротивления на 2760-2770 пунктов. Пока на это не хватило сил - откатываемся ниже, в блок поддержки - 2730-2740 пунктов", - добавляет она. С началом ПМЭФ на текущей неделе возможно продолжение роста российского рынка акций, рассчитывает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". "Возможны определенные заявления, в частности в отношении строительного сектора, недвижимости, например, детали про расширение программы льготной ипотеки", - добавляет он.
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рынок, торги, акции, москва, ближний восток, сша, мосбиржа, ртс, ук "первая"
Экономика, Рынок, Торги, Акции, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Мосбиржа, РТС, УК "Первая"
Российский рынок акций умеренно снизился
Российский рынок акций умеренно снизился на фоне скорректировавшейся нефти
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника умеренно снизился на фоне скорректировавшейся вниз нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,45%, до 2737,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,36%, до 1158,95 пункта, долларовый РТС повысился на 0,18%, до 1098,6 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Российский рынок акций в основную сессию понедельника колебался около уровня закрытия пятницы – возле отметки 2750 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако во второй половине дня все же ушел в минус, зафиксировав умеренное снижение за день.
"Падение цен на нефть в совокупности с крепкими позициями рубля негативно влияют на капитализацию российского рынка. Снижение эскалации на Ближнем Востоке связано с рядом комментариев в СМИ относительно возможного урегулирования конфликта", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Совкомфлота" (-3,1%), АФК "Система" (-2,7%), "Селигдара" (-2,4%), префы "Татнефти" (-2,2%). Выросли в цене бумаги "Хэдхантера" (+2%), "Фосагро" (+0,7%), "Северстали" (+0,9%), Т-Техно (+0,7%).
Стоимость нефти к 19.44 мск падала на 1,8%, до 72,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 97,9 пункта.
В среду стартует ПМЭФ - мероприятие, во время которого российский рынок обычно проявляет оптимизм, отмечает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".
"Это фактор, который сигнализирует о том, что времени на продолжение коррекционных настроений больше не осталось. Пора расти. Индекс Мосбиржи последние несколько дней пытался пробить диапазон сопротивления на 2760-2770 пунктов. Пока на это не хватило сил - откатываемся ниже, в блок поддержки - 2730-2740 пунктов", - добавляет она.
С началом ПМЭФ на текущей неделе возможно продолжение роста российского рынка акций, рассчитывает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
"Возможны определенные заявления, в частности в отношении строительного сектора, недвижимости, например, детали про расширение программы льготной ипотеки", - добавляет он.
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