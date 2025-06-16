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Парламент Финляндии рассмотрит в первом чтении выход из Оттавской конвенции
Парламент Финляндии рассмотрит в первом чтении выход из Оттавской конвенции - 16.06.2025, ПРАЙМ
Парламент Финляндии рассмотрит в первом чтении выход из Оттавской конвенции
Парламент Финляндии в понедельник рассмотрит в первом чтении выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T00:36+0300
2025-06-16T00:36+0300
2025-06-16T00:36+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Парламент Финляндии в понедельник рассмотрит в первом чтении выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Правительство Финляндии 28 мая передало в парламент предложение о выходе страны из конвенции. Законопроект уже поддержали парламентские комитеты по обороне и иностранным делам.
Согласно расписанию парламента, на пленарное заседание в понедельник вынесено рассмотрение законопроекта в первом чтении. Второе чтение и голосование запланированы на четверг.
Решение о выходе республики из конвенции будет принято президентом после одобрения предложения парламентом. Выход Финляндии из конвенции вступит в силу только через шесть месяцев после того, как генсек ООН получит соответствующий документ.
Президент Александр Стубб ранее заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из конвенции о запрете мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от возможного выхода Финляндии из Оттавской конвенции. По словам главы дипмиссии, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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общество , мировая экономика, финляндия
Экономика, Общество , Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ
Парламент Финляндии рассмотрит в первом чтении выход из Оттавской конвенции
Парламент Финляндии рассмотрит в первом чтении выход страны из Оттавской конвенции
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Парламент Финляндии в понедельник рассмотрит в первом чтении выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Правительство Финляндии 28 мая передало в парламент предложение о выходе страны из конвенции. Законопроект уже поддержали парламентские комитеты по обороне и иностранным делам.
Согласно расписанию парламента, на пленарное заседание в понедельник вынесено рассмотрение законопроекта в первом чтении. Второе чтение и голосование запланированы на четверг.
Решение о выходе республики из конвенции будет принято президентом после одобрения предложения парламентом. Выход Финляндии из конвенции вступит в силу только через шесть месяцев после того, как генсек ООН получит соответствующий документ.
Президент Александр Стубб ранее заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из конвенции о запрете мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от возможного выхода Финляндии из Оттавской конвенции. По словам главы дипмиссии, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.