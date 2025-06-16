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"Рано радоваться". США и Китай сделали судьбоносный ход

"Рано радоваться". США и Китай сделали судьбоносный ход - 16.06.2025, ПРАЙМ

"Рано радоваться". США и Китай сделали судьбоносный ход

Переговоры между США и Китаем привели к ослаблению торговых напряжений, но эксперты сохраняют осторожность в своих прогнозах, говорится в материале агентства... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T08:23+0300

2025-06-16T08:23+0300

2025-06-16T08:23+0300

экономика

сша

китай

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Переговоры между США и Китаем привели к ослаблению торговых напряжений, но эксперты сохраняют осторожность в своих прогнозах, говорится в материале агентства РИА Новости.На последней встрече в Лондоне обсуждались важные торговые вопросы, включая экспорт редкоземельных металлов из Китая. США и Китай ведут торговую войну с начала года, но по мнению американского министра торговли, переговоры идут успешно."Страны не первый год конкурируют за мировое лидерство в целом ряде сфер, включая технологический и финансовый сектора. Пока стороны предпочитают угрожать друг другу пошлинами, которые фактически невозможно реализовать, и без принципиальной смены парадигмы давления вряд ли что-то изменится. Естественная реакция на давление — ответное сопротивление", — рассказал в беседе с изданием генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.Однако полное прекращение конфликта крайне маловероятно, учитывая различия в интересах двух стран. Эксперты исследуют несколько сценариев развития ситуации, от пессимистичного с полным запретом на товары из Китая до оптимистичного с достижением полного соглашения.По мнению доцента экономического факультета РУДН Сергея Зайнуллина, наиболее вероятным считается умеренно пессимистичный сценарий, при котором торговые войны продолжаются, но с низкой интенсивностью, негативно влияя на мировую экономику, заключили в издании.

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сша

китай

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сша, китай