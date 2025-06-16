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Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и Украины - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и Украины
Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и Украины - 16.06.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и Украины
Точная дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:50+0300
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политика
россия
украина
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Точная дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на брифинге о разговоре президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом упоминалось, что РФ готова продолжить контакты с Украиной после 22 июня. Журналист спросил Пескова, определена ли уже конкретная дата следующего раунда переговоров. "Действительно, такой временной срок озвучивался. Точной даты продолжения пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.Он также отметил, что предложений о выборе другой площадки пока не было.
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россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:50 16.06.2025 (обновлено: 12:57 16.06.2025)
 
Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и Украины

Песков: дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Точная дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на брифинге о разговоре президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом упоминалось, что РФ готова продолжить контакты с Украиной после 22 июня. Журналист спросил Пескова, определена ли уже конкретная дата следующего раунда переговоров.
"Действительно, такой временной срок озвучивался. Точной даты продолжения пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
Он также отметил, что предложений о выборе другой площадки пока не было.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАМОСКВАДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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