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Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и Украины

Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и Украины - 16.06.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и Украины

Точная дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T12:50+0300

2025-06-16T12:50+0300

2025-06-16T12:57+0300

политика

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москва

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Точная дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на брифинге о разговоре президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом упоминалось, что РФ готова продолжить контакты с Украиной после 22 июня. Журналист спросил Пескова, определена ли уже конкретная дата следующего раунда переговоров. "Действительно, такой временной срок озвучивался. Точной даты продолжения пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.Он также отметил, что предложений о выборе другой площадки пока не было.

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россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин