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В Кремле прокомментировали предложения России по Ближнему Востоку - 16.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали предложения России по Ближнему Востоку
В Кремле прокомментировали предложения России по Ближнему Востоку - 16.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали предложения России по Ближнему Востоку
Предложения России по посредничеству на Ближнем востоке, которые президент Владимир Путин ранее озвучивал лидеру США Дональду Трампу, "остаются на столе" и... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:53+0300
2025-06-16T12:54+0300
политика
ближний восток
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Предложения России по посредничеству на Ближнем востоке, которые президент Владимир Путин ранее озвучивал лидеру США Дональду Трампу, "остаются на столе" и могут быть реализованы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги. В том числе остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остаются, и при необходимости все это может быть реализовано", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем."Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги", - подчеркнул он.Он также отметил, что Россия контактирует с Израилем и Ираном, обращает внимание на необходимость избегать действий, которые могут угрожать безопасности россиян.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
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ближний восток, москва, дмитрий песков, владимир путин
Политика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:53 16.06.2025 (обновлено: 12:54 16.06.2025)
 
В Кремле прокомментировали предложения России по Ближнему Востоку

Песков: предложения РФ по посредничеству на Ближнем Востоке остаются на столе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Предложения России по посредничеству на Ближнем востоке, которые президент Владимир Путин ранее озвучивал лидеру США Дональду Трампу, "остаются на столе" и могут быть реализованы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги. В том числе остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остаются, и при необходимости все это может быть реализовано", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.
"Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги", - подчеркнул он.
Он также отметил, что Россия контактирует с Израилем и Ираном, обращает внимание на необходимость избегать действий, которые могут угрожать безопасности россиян.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
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ПолитикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКМОСКВАДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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