https://1prime.ru/20250616/peskov-858531104.html
В Кремле прокомментировали предложения России по Ближнему Востоку
В Кремле прокомментировали предложения России по Ближнему Востоку - 16.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали предложения России по Ближнему Востоку
Предложения России по посредничеству на Ближнем востоке, которые президент Владимир Путин ранее озвучивал лидеру США Дональду Трампу, "остаются на столе" и... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:53+0300
2025-06-16T12:53+0300
2025-06-16T12:54+0300
политика
ближний восток
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Предложения России по посредничеству на Ближнем востоке, которые президент Владимир Путин ранее озвучивал лидеру США Дональду Трампу, "остаются на столе" и могут быть реализованы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги. В том числе остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остаются, и при необходимости все это может быть реализовано", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем."Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги", - подчеркнул он.Он также отметил, что Россия контактирует с Израилем и Ираном, обращает внимание на необходимость избегать действий, которые могут угрожать безопасности россиян.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
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ближний восток, москва, дмитрий песков, владимир путин
Политика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали предложения России по Ближнему Востоку
Песков: предложения РФ по посредничеству на Ближнем Востоке остаются на столе
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Предложения России по посредничеству на Ближнем востоке, которые президент Владимир Путин ранее озвучивал лидеру США Дональду Трампу, "остаются на столе" и могут быть реализованы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги. В том числе остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остаются, и при необходимости все это может быть реализовано", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.
"Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги", - подчеркнул он.
Он также отметил, что Россия контактирует с Израилем и Ираном, обращает внимание на необходимость избегать действий, которые могут угрожать безопасности россиян.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
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