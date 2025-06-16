https://1prime.ru/20250616/peskov-858531104.html

В Кремле прокомментировали предложения России по Ближнему Востоку

В Кремле прокомментировали предложения России по Ближнему Востоку - 16.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали предложения России по Ближнему Востоку

Предложения России по посредничеству на Ближнем востоке, которые президент Владимир Путин ранее озвучивал лидеру США Дональду Трампу, "остаются на столе" и... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T12:53+0300

2025-06-16T12:53+0300

2025-06-16T12:54+0300

политика

ближний восток

москва

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Предложения России по посредничеству на Ближнем востоке, которые президент Владимир Путин ранее озвучивал лидеру США Дональду Трампу, "остаются на столе" и могут быть реализованы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги. В том числе остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остаются, и при необходимости все это может быть реализовано", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем."Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги", - подчеркнул он.Он также отметил, что Россия контактирует с Израилем и Ираном, обращает внимание на необходимость избегать действий, которые могут угрожать безопасности россиян.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

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ближний восток, москва, дмитрий песков, владимир путин