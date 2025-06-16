https://1prime.ru/20250616/peskov-858531710.html

Россия осудила действия, приведшие к эскалации на Ближнем Востоке

Россия осудила действия, приведшие к эскалации на Ближнем Востоке - 16.06.2025, ПРАЙМ

Россия осудила действия, приведшие к эскалации на Ближнем Востоке

Россия осуждает действия, которые привели к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T13:11+0300

2025-06-16T13:11+0300

2025-06-16T13:11+0300

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мировая экономика

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fox news

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Россия осуждает действия, которые привели к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что следствием проводимой Израилем операции якобы может стать смена власти в Иране. "Безусловно, это заявление мы видели, мы его видели, слышали и читали - это первое. Вы знаете, что мы осуждаем те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности в регионе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции в Кремле на заявление Нетаньяху. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит. В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.

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общество , мировая экономика, израиль, иран, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, fox news, мид