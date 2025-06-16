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В Кремле рассказали о дискуссиях по развитию экономики России - 16.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Кремле рассказали о дискуссиях по развитию экономики России
В Кремле рассказали о дискуссиях по развитию экономики России - 16.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о дискуссиях по развитию экономики России
Экономический блок правительства и администрации президента ведет очень живые дискуссии по дальнейшему развитию экономики России, главное здесь - принимать... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T13:05+0300
2025-06-16T13:05+0300
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Экономический блок правительства и администрации президента ведет очень живые дискуссии по дальнейшему развитию экономики России, главное здесь - принимать меры, которые позволят не сбавлять достигнутых темпов развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, является ли официальной позицией Кремля заявление заместителя главы администрации президента Максима Орешкина о том, что модель роста экономики России последних лет себя исчерпала и будет ли глава государства высказываться по этому поводу на ПМЭФ, Песков отметил: "Если вы внимательно анализировали последние выступления главы государства, экономические части этих выступлений, то вы в них найдете очень много созвучного по этому тезису". "Безусловно, существуют разные точки зрения по нюансам. Экономический блок, правительство и администрация, ведет очень живые дискуссии, но в целом, конечно, такое общее понимание есть. Безусловно. Главное - все сосредоточены на том, что нужно принимать те меры, которые позволят не сбавлять тех темпов развития, на которые удалось выйти за последние годы", - добавил он. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ запланировано на пятницу. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:05 16.06.2025
 
В Кремле рассказали о дискуссиях по развитию экономики России

Песков: экономический блок ведет дискуссии по развитию экономики России

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Экономический блок правительства и администрации президента ведет очень живые дискуссии по дальнейшему развитию экономики России, главное здесь - принимать меры, которые позволят не сбавлять достигнутых темпов развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов, является ли официальной позицией Кремля заявление заместителя главы администрации президента Максима Орешкина о том, что модель роста экономики России последних лет себя исчерпала и будет ли глава государства высказываться по этому поводу на ПМЭФ, Песков отметил: "Если вы внимательно анализировали последние выступления главы государства, экономические части этих выступлений, то вы в них найдете очень много созвучного по этому тезису".
"Безусловно, существуют разные точки зрения по нюансам. Экономический блок, правительство и администрация, ведет очень живые дискуссии, но в целом, конечно, такое общее понимание есть. Безусловно. Главное - все сосредоточены на том, что нужно принимать те меры, которые позволят не сбавлять тех темпов развития, на которые удалось выйти за последние годы", - добавил он.
Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ запланировано на пятницу.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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