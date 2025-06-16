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Сотрудничество России и Китая взаимовыгодно, заявили в Кремле

Сотрудничество России и Китая взаимовыгодно, заявили в Кремле - 16.06.2025, ПРАЙМ

Сотрудничество России и Китая взаимовыгодно, заявили в Кремле

Сотрудничество России и КНР носит взаимовыгодный характер и не направлено против третьих стран, такие же отношения и со странами Центральной Азии, заявил... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T13:25+0300

2025-06-16T13:25+0300

2025-06-16T13:25+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Сотрудничество России и КНР носит взаимовыгодный характер и не направлено против третьих стран, такие же отношения и со странами Центральной Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пескова спросили, нет ли у Москвы опасения, что сближение КНР и центральноазиатских республик может повредить российским интересам в регионе. "Наше сотрудничество с Китаем носит взаимовыгодный, взаимоуважительный характер. Оно не направлено ни в каких своих проявлениях против каких-либо третьих стран. То же самое - наше взаимодействие со странами Средней Азии. У нас много своих механизмов и аналогичный механизм Россия - Центральная Азия. И также со многими из них нас связывают партнерские отношения по программам интеграционного взаимодействия. Объединяет и наше членство в СНГ, в других организациях. Поэтому все это сотрудничество носит взаимоуважительный, гармоничный характер", - сказал Песков журналистам.Он также подчеркнул, что у России нет повода опасаться сближения Китая и стран Центральной Азии, они ее партнеры.

https://1prime.ru/20250608/makron-858303986.html

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россия, китай, москва, центральная азия, дмитрий песков, снг