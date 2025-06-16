Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Представители 140 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2025 - 16.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250616/pmef-858529220.html
Представители 140 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2025
Представители 140 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2025 - 16.06.2025, ПРАЙМ
Представители 140 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2025
Представители из 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025 к настоящему времени, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:28+0300
2025-06-16T12:28+0300
экономика
россия
санкт-петербург
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818579_0:46:3063:1769_1920x0_80_0_0_c8a8c49b7c141587c15c6031bfac9816.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Представители из 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025 к настоящему времени, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "В настоящее время в ПМЭФ подтвердили участие 20000 представителей из 140 стран и территорий. Это свидетельствует о высокой востребованности Форума как авторитетной площадки, где вырабатываются практические решения, определяющие направления международного сотрудничества и устойчивого развития в новых глобальных условиях", - приводятся слова Кобякова в релизе Фонда "Росконгресс". ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250615/putin--858501876.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818579_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b7e803d60cc7f17602cfde31b4624c67.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, санкт-петербург, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росконгресс
12:28 16.06.2025
 
Представители 140 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2025

Кобяков: представители 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Представители из 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025 к настоящему времени, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"В настоящее время в ПМЭФ подтвердили участие 20000 представителей из 140 стран и территорий. Это свидетельствует о высокой востребованности Форума как авторитетной площадки, где вырабатываются практические решения, определяющие направления международного сотрудничества и устойчивого развития в новых глобальных условиях", - приводятся слова Кобякова в релизе Фонда "Росконгресс".
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ-2025
Вчера, 14:19
 
ЭкономикаРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРосконгресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала