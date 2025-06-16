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Представители 140 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2025

Представители 140 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2025 - 16.06.2025, ПРАЙМ

Представители 140 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2025

Представители из 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025 к настоящему времени, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T12:28+0300

2025-06-16T12:28+0300

2025-06-16T12:28+0300

экономика

россия

санкт-петербург

росконгресс

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Представители из 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025 к настоящему времени, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "В настоящее время в ПМЭФ подтвердили участие 20000 представителей из 140 стран и территорий. Это свидетельствует о высокой востребованности Форума как авторитетной площадки, где вырабатываются практические решения, определяющие направления международного сотрудничества и устойчивого развития в новых глобальных условиях", - приводятся слова Кобякова в релизе Фонда "Росконгресс". ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, санкт-петербург, росконгресс