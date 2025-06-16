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Названы самые популярные подарки у детей поколения альфа

Названы самые популярные подарки у детей поколения альфа - 16.06.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные подарки у детей поколения альфа

Более 40% представителей поколения альфа (до 14 лет) все чаще просят у родителей в качестве подарка на День защиты детей и выпускной деньги, а более трети... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T05:55+0300

2025-06-16T05:55+0300

2025-06-16T05:55+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Более 40% представителей поколения альфа (до 14 лет) все чаще просят у родителей в качестве подарка на День защиты детей и выпускной деньги, а более трети желают получить квартиру, говорится в исследовании ювелирной сети "585*Золотой", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Самые популярные подарки, которые хотят представители альфа, – деньги (43%), своя квартира (37%), новая техника (смартфоны, наушники, ноутбуки, 30%), своя машина (24%), украшения (15%) и другие", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи родителей из РФ, чьи дети относятся к поколениям альфа и зумеров. Аналитики выясняли, что дети просят у родителей на День защиты детей и по окончании школы и других учебных заведений. Вместе с тем, как рассказали авторы исследования, старшее поколение зумеров (от 15 до 25 лет) рассматривает квартиру в качестве одного из вариантов подарка только в 28% случаев. Они чаще всего выбирают деньги (62%), развлечения (48%) и путешествия (31%). "Сравнение желаний обоих поколений показало, что альфа выбирают более дорогие и материальные подарки. Зумеры делают выбор в пользу впечатлений и эмоций, поэтому чаще просят нематериальные подарки", - поделились в компании. Отмечается, что большинство родителей считают возросшие требования детей к подаркам отражением современных взглядов на жизнь, наполненную различными возможностями. При этом только треть опрошенных уверена, что подрастающее поколение требует от родителей слишком больших трат, несопоставимых с семейным бюджетом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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