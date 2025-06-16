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Россиян научили, как накопить на большую покупку

Россиян научили, как накопить на большую покупку - 16.06.2025, ПРАЙМ

Россиян научили, как накопить на большую покупку

Россияне могут накопить на большую покупку, положив деньги на накопительный счет или депозит с доходностью не ниже 19%, рассказал агентству "Прайм" эксперт... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T02:02+0300

2025-06-16T02:02+0300

2025-06-16T02:02+0300

финансы

банки

накопления

банковский вклад

накопительный счет

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Россияне могут накопить на большую покупку, положив деньги на накопительный счет или депозит с доходностью не ниже 19%, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.Прежде чем открывать счет, эксперт посоветовал внимательно проанализировать ценовую динамику товара, который вы планируете приобрести. Если ожидаемый прирост номинальной стоимости покупки в рублях через 6-12 месяцев будет близок к показателям инфляции, то можно начать накапливать средства для их последующего целевого расходования. Если же вы предполагаете, что за это время товар может подорожать на 30-40%, целесообразно проработать вариант целевого кредита или покупки в рассрочку. Поскольку темпы накопления могут заметно отставать от подорожания."Если же вы решили копить, можно рассмотреть накопительный счет или депозит с доходностью не ниже, чем ключевая ставка минус один процентный пункт. На сегодняшний день выгодными будут счета или депозиты с доходом не ниже 19%. Для опытных инвесторов подойдут и вложения в первоклассные облигации", - указал Бархота.Помимо этого эксперт посоветовал регулярно осуществлять мониторинг цен на запланированное приобретение. Поскольку нередки случаи, когда товар начинает продаваться на маркетплейсах с большей скидкой, чем в фирменном магазине"Если вам удалось зафиксировать заметную скидку к номинальной розничной цене и вы доверяете площадке, то целесообразно для покупки использовать все накопленные к текущему моменту средства. Недостающие деньги можно получить, применяя кредитную карту, но при условии возможности погасить образовавшуюся задолженность в льготный период, а также контролируя долю заемных средств так, чтобы она не превышала 30%", - указал эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, накопления, банковский вклад, накопительный счет