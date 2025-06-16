https://1prime.ru/20250616/polsha-858540987.html

Польша получит первые вертолеты Apache по договору с США

Польша получит первые вертолеты Apache по договору с США - 16.06.2025, ПРАЙМ

Польша получит первые вертолеты Apache по договору с США

Вооруженные силы Польши получат во вторник первые вертолеты Apache, которые страна взяла в лизинг у США, сообщило минобороны республики. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:59+0300

2025-06-16T15:59+0300

2025-06-16T15:59+0300

вооружения

польша

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

ВАРШАВА, 16 июн – ПРАЙМ. Вооруженные силы Польши получат во вторник первые вертолеты Apache, которые страна взяла в лизинг у США, сообщило минобороны республики. "Во вторник, 17 июня 2025 года, в 09.00 (10.00 мск) в Иновроцлаве вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и заместитель министерства национальной обороны Цезарий Томчик примут участие в приемке вертолетов AH-64D Apache для оснащения вооруженных сил Польши по договору лизинга", - сказано в сообщении. Польша 13 августа 2024 года заключила с США соглашение на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache вместе с пакетом логистических и учебных услуг. В рамках дополнительного договора лизинга США передают вертолеты AH-64D Apache для использования ВС Польши в учебных целях. "Приобретение этих машин позволит польскому персоналу получить необходимые навыки до тех пор, пока новые вертолеты AH-64E не будут введены в эксплуатацию", - отметило минобороны. Первые единицы современных ударных вертолетов в версии AH-64D будут поставлены в подразделения 1-й бригады авиации Сухопутных войск, где в Польше начнется процесс обучения летного, технического и вспомогательного состава с участием польских инструкторов, которые уже прошли ряд курсов обучения в США. "Ударные вертолеты AH-64E Apache предоставят авиации сухопутных войск новые возможности в плане поражения целей и разведки", - добавили в МО, отметив, что Польша станет вторым по величине пользователем этих вертолетов в мире после США.

https://1prime.ru/20240813/polsha-850861381.html

польша

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, сша