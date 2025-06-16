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Польша получит первые вертолеты Apache по договору с США - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Польша получит первые вертолеты Apache по договору с США
Польша получит первые вертолеты Apache по договору с США - 16.06.2025, ПРАЙМ
Польша получит первые вертолеты Apache по договору с США
Вооруженные силы Польши получат во вторник первые вертолеты Apache, которые страна взяла в лизинг у США, сообщило минобороны республики. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:59+0300
2025-06-16T15:59+0300
вооружения
польша
сша
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ВАРШАВА, 16 июн – ПРАЙМ. Вооруженные силы Польши получат во вторник первые вертолеты Apache, которые страна взяла в лизинг у США, сообщило минобороны республики. "Во вторник, 17 июня 2025 года, в 09.00 (10.00 мск) в Иновроцлаве вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и заместитель министерства национальной обороны Цезарий Томчик примут участие в приемке вертолетов AH-64D Apache для оснащения вооруженных сил Польши по договору лизинга", - сказано в сообщении. Польша 13 августа 2024 года заключила с США соглашение на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache вместе с пакетом логистических и учебных услуг. В рамках дополнительного договора лизинга США передают вертолеты AH-64D Apache для использования ВС Польши в учебных целях. "Приобретение этих машин позволит польскому персоналу получить необходимые навыки до тех пор, пока новые вертолеты AH-64E не будут введены в эксплуатацию", - отметило минобороны. Первые единицы современных ударных вертолетов в версии AH-64D будут поставлены в подразделения 1-й бригады авиации Сухопутных войск, где в Польше начнется процесс обучения летного, технического и вспомогательного состава с участием польских инструкторов, которые уже прошли ряд курсов обучения в США. "Ударные вертолеты AH-64E Apache предоставят авиации сухопутных войск новые возможности в плане поражения целей и разведки", - добавили в МО, отметив, что Польша станет вторым по величине пользователем этих вертолетов в мире после США.
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польша, сша
Вооружения, ПОЛЬША, США
15:59 16.06.2025
 
Польша получит первые вертолеты Apache по договору с США

ВС Польши получат первые вертолеты Apache, взятые в лизинг у США

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 16 июн – ПРАЙМ. Вооруженные силы Польши получат во вторник первые вертолеты Apache, которые страна взяла в лизинг у США, сообщило минобороны республики.
"Во вторник, 17 июня 2025 года, в 09.00 (10.00 мск) в Иновроцлаве вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и заместитель министерства национальной обороны Цезарий Томчик примут участие в приемке вертолетов AH-64D Apache для оснащения вооруженных сил Польши по договору лизинга", - сказано в сообщении.
Польша 13 августа 2024 года заключила с США соглашение на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache вместе с пакетом логистических и учебных услуг. В рамках дополнительного договора лизинга США передают вертолеты AH-64D Apache для использования ВС Польши в учебных целях.
"Приобретение этих машин позволит польскому персоналу получить необходимые навыки до тех пор, пока новые вертолеты AH-64E не будут введены в эксплуатацию", - отметило минобороны.
Первые единицы современных ударных вертолетов в версии AH-64D будут поставлены в подразделения 1-й бригады авиации Сухопутных войск, где в Польше начнется процесс обучения летного, технического и вспомогательного состава с участием польских инструкторов, которые уже прошли ряд курсов обучения в США.
"Ударные вертолеты AH-64E Apache предоставят авиации сухопутных войск новые возможности в плане поражения целей и разведки", - добавили в МО, отметив, что Польша станет вторым по величине пользователем этих вертолетов в мире после США.
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Польша возьмет у США в лизинг ударные вертолеты AH-64E Apache
13 августа 2024, 17:20
 
ВооруженияПОЛЬШАСША
 
 
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