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Торговый порт Камчатки перешел в собственность государства - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Торговый порт Камчатки перешел в собственность государства
Торговый порт Камчатки перешел в собственность государства - 16.06.2025, ПРАЙМ
Торговый порт Камчатки перешел в собственность государства
Активы ряда камчатских компаний, включая Петропавловск-Камчатский морской торговый порт, перешли в собственность Российской Федерации в лице Росимущества по... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T13:49+0300
2025-06-16T13:49+0300
россия
бизнес
владивосток
камчатка
камчатский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - ПРАЙМ. Активы ряда камчатских компаний, включая Петропавловск-Камчатский морской торговый порт, перешли в собственность Российской Федерации в лице Росимущества по решению Ленинского райсуда Владивостока, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. По этим данным, в собственность государства с 11 июня, помимо ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", перешли компании ООО "Свободный порт Камчатка", ООО "Национально-производственный комплекс "Камаки", ООО "Универсальный производственный перегрузочный терминал "ЮГ", ООО "Новкам", ООО "Костер-1" и другие. Ленинский районный суд Владивостока в мае удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства 16,7 миллиарда рублей коррупционных активов с ряда бизнесменов и компаний Камчатки, среди которых и экс-зампред правительства края Юрий Зубарь, бывший депутат регионального парламента Александр Иванчей, торговый порт Камчатки и другие. Защита намерена обжаловать взыскание, сообщал РИА Новости адвокат, представляющий в суде интересы ответчика Иванчея. Дело поступило в суд 9 декабря, ответчиками выступали 46 физических лиц и компаний, в том числе ООО "Свободный порт Камчатка", ООО "Универсальный производственный перегрузочный терминал "ЮГ", ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт". Первое судебное заседание состоялось в январе. В марте Генпрокуратура РФ уточнила исковые требования: привлечь еще 19 ответчиков - физических лиц и компаний - причастных к незаконному завладению портом на Камчатке, в итоге число ответчиков по делу возросло до 65. В списке ответчиков были и известные на региональном уровне люди. Так, Зубарь, который в 2009-2012 годах, как указано на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", был заместителем главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в декабре 2013 года был назначен заместителем председателя правительства Камчатского края. В апреле 2020 года, как сообщали РИА Новости власти Камчатского края, Зубарь, отвечавший за развитие транспортной отрасли, покинул пост зампреда. В свою очередь Иванчей, согласно открытым источникам, трижды избирался в региональный парламент. На официальном сайте законодательного собрания Камчатского края во вкладке "Депутаты прошлых созывов" среди прочих обозначен Александр Федорович Иванчей, других данных о нем не приводится. Среди ответчиков по крупному иску Генпрокуратуры указан и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах был заместителем краевого министра имущественных и земельных отношений.
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РОССИЯ, Бизнес, Владивосток, КАМЧАТКА, Камчатский край
13:49 16.06.2025
 
Торговый порт Камчатки перешел в собственность государства

Активы ряда камчатских компаний, включая порт, перешли в собственность России

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГорода России. Владивосток
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - ПРАЙМ. Активы ряда камчатских компаний, включая Петропавловск-Камчатский морской торговый порт, перешли в собственность Российской Федерации в лице Росимущества по решению Ленинского райсуда Владивостока, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
По этим данным, в собственность государства с 11 июня, помимо ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", перешли компании ООО "Свободный порт Камчатка", ООО "Национально-производственный комплекс "Камаки", ООО "Универсальный производственный перегрузочный терминал "ЮГ", ООО "Новкам", ООО "Костер-1" и другие.
Ленинский районный суд Владивостока в мае удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства 16,7 миллиарда рублей коррупционных активов с ряда бизнесменов и компаний Камчатки, среди которых и экс-зампред правительства края Юрий Зубарь, бывший депутат регионального парламента Александр Иванчей, торговый порт Камчатки и другие.
Защита намерена обжаловать взыскание, сообщал РИА Новости адвокат, представляющий в суде интересы ответчика Иванчея.
Дело поступило в суд 9 декабря, ответчиками выступали 46 физических лиц и компаний, в том числе ООО "Свободный порт Камчатка", ООО "Универсальный производственный перегрузочный терминал "ЮГ", ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт".
Первое судебное заседание состоялось в январе. В марте Генпрокуратура РФ уточнила исковые требования: привлечь еще 19 ответчиков - физических лиц и компаний - причастных к незаконному завладению портом на Камчатке, в итоге число ответчиков по делу возросло до 65.
В списке ответчиков были и известные на региональном уровне люди. Так, Зубарь, который в 2009-2012 годах, как указано на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", был заместителем главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в декабре 2013 года был назначен заместителем председателя правительства Камчатского края.
В апреле 2020 года, как сообщали РИА Новости власти Камчатского края, Зубарь, отвечавший за развитие транспортной отрасли, покинул пост зампреда.
В свою очередь Иванчей, согласно открытым источникам, трижды избирался в региональный парламент. На официальном сайте законодательного собрания Камчатского края во вкладке "Депутаты прошлых созывов" среди прочих обозначен Александр Федорович Иванчей, других данных о нем не приводится.
Среди ответчиков по крупному иску Генпрокуратуры указан и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах был заместителем краевого министра имущественных и земельных отношений.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Генпрокуратура хочет взыскать коррупционные активы с порта Камчатки
27 марта, 15:12
 
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