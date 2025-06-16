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Посольство России в Израиле ограничило работу консульского отдела - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Посольство России в Израиле ограничило работу консульского отдела
Посольство России в Израиле ограничило работу консульского отдела - 16.06.2025, ПРАЙМ
Посольство России в Израиле ограничило работу консульского отдела
Посольство РФ в Израиле в связи с ситуацией в регионе принимает граждан только по вопросам выдачи готовых российских загранпаспортов, оформления свидетельства... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T16:39+0300
2025-06-16T16:39+0300
россия
израиль
иран
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Посольство РФ в Израиле в связи с ситуацией в регионе принимает граждан только по вопросам выдачи готовых российских загранпаспортов, оформления свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию, а также оформления и выдачи российских виз, говорится в заявлении пресс-службы посольства. "В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности в Израиле и соответствующими указаниями Командования тыла с 17 июня консульский отдел посольства России осуществляет приём граждан исключительно по вопросам выдачи готовых российских загранпаспортов, оформления свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию (СНВ), а также оформления и выдачи российских виз", - говорится в сообщении. Отмечается, что по вопросам, связанным с консульскими услугами можно обратиться на горячую линию или на электронную почту посольства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://1prime.ru/20250616/iran-858532244.html
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россия, израиль, иран
РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
16:39 16.06.2025
 
Посольство России в Израиле ограничило работу консульского отдела

Посольство России в Израиле принимает граждан только по вопросам выдачи загранпаспортов

© fotolia.com / Farmer" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© fotolia.com / Farmer
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Посольство РФ в Израиле в связи с ситуацией в регионе принимает граждан только по вопросам выдачи готовых российских загранпаспортов, оформления свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию, а также оформления и выдачи российских виз, говорится в заявлении пресс-службы посольства.
"В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности в Израиле и соответствующими указаниями Командования тыла с 17 июня консульский отдел посольства России осуществляет приём граждан исключительно по вопросам выдачи готовых российских загранпаспортов, оформления свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию (СНВ), а также оформления и выдачи российских виз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по вопросам, связанным с консульскими услугами можно обратиться на горячую линию или на электронную почту посольства.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, заявили в посольстве
13:09
 
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