https://1prime.ru/20250616/posolstvo--858542862.html

Посольство России в Израиле ограничило работу консульского отдела

Посольство России в Израиле ограничило работу консульского отдела - 16.06.2025, ПРАЙМ

Посольство России в Израиле ограничило работу консульского отдела

Посольство РФ в Израиле в связи с ситуацией в регионе принимает граждан только по вопросам выдачи готовых российских загранпаспортов, оформления свидетельства... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T16:39+0300

2025-06-16T16:39+0300

2025-06-16T16:39+0300

россия

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иран

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Посольство РФ в Израиле в связи с ситуацией в регионе принимает граждан только по вопросам выдачи готовых российских загранпаспортов, оформления свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию, а также оформления и выдачи российских виз, говорится в заявлении пресс-службы посольства. "В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности в Израиле и соответствующими указаниями Командования тыла с 17 июня консульский отдел посольства России осуществляет приём граждан исключительно по вопросам выдачи готовых российских загранпаспортов, оформления свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию (СНВ), а также оформления и выдачи российских виз", - говорится в сообщении. Отмечается, что по вопросам, связанным с консульскими услугами можно обратиться на горячую линию или на электронную почту посольства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://1prime.ru/20250616/iran-858532244.html

израиль

иран

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россия, израиль, иран