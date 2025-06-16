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Правительство обсудит внесение сведений о границах сельхозугодий

Правительство обсудит внесение сведений о границах сельхозугодий - 16.06.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит внесение сведений о границах сельхозугодий

Правительство России на заседании в понедельник обсудит внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах сельскохозяйственных угодий в... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T00:20+0300

2025-06-16T00:20+0300

2025-06-16T00:20+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:...3. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что законопроект направлен на установление возможности внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

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