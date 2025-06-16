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Правительство обсудит исполнение бюджета за I квартал 2025 года

Правительство обсудит исполнение бюджета за I квартал 2025 года - 16.06.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит исполнение бюджета за I квартал 2025 года

Правительство России на заседании в понедельник обсудит исполнение федерального бюджета за I квартал 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T00:26+0300

2025-06-16T00:26+0300

2025-06-16T00:26+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит исполнение федерального бюджета за I квартал 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: 1. Об исполнении федерального бюджета за I квартал 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

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