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Эксперт оценил возможность закрытия Ормузского пролива

Эксперт оценил возможность закрытия Ормузского пролива - 16.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможность закрытия Ормузского пролива

Иран не станет блокировать Ормузский пролив, так как это может привести к осложнению отношений с Саудовской Аравией и Катаром, крупнейшими производителями и... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T16:46+0300

2025-06-16T16:46+0300

2025-06-16T16:46+0300

энергетика

иран

ормузский пролив

израиль

опек

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Иран не станет блокировать Ормузский пролив, так как это может привести к осложнению отношений с Саудовской Аравией и Катаром, крупнейшими производителями и экспортерами нефти и газа в регионе, да и в целом издержки от подобной меры перевешивают возможные выгоды для страны, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Тегеран после атак Израиля рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, заявлял 14 июня член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. "Попытка перекрыть Ормузский пролив обернется для Ирана осложнением отношений с Саудовской Аравией и Катаром - крупнейшими на Ближнем Востоке производителями нефти и газа, которые обеспечивают основной грузопоток через этот пролив", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что из-за опасений перекрытия пролива цены Brent преодолели 70 долларов за баррель, а цена газа на хабе TTF (крупнейший в Европе хаб, расположенный в Нидерландах) - отметку в 430 евро за тысячу кубометров. Однако, по мнению Родионова, длительного воздействия на рынок ждать не стоит. "С одной стороны, издержки от перекрытия Ормузского пролива перекроют возможную выгоду для Ирана, который в таком случае останется в полной региональной изоляции. С другой стороны, из-за санкций Иран не входит в число экспортеров СПГ, а география иранского нефтяного экспорта де-факто ограничена Китаем", - добавил он. Поэтому ирано-израильский конфликт не изменит ключевого тренда на стабилизацию цен Brent вблизи 65 долларов за баррель. Торможение спроса на нефть и смягчение условий сделки ОПЕК+ возьмут свое, заключил Родионов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.

https://1prime.ru/20250615/iran-858499710.html

иран

ормузский пролив

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иран, ормузский пролив, израиль, опек