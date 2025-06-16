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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - 16.06.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили конфликт Израиля и Ирана. Об этом говорится в сообщении... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T14:02+0300
2025-06-16T14:13+0300
политика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили конфликт Израиля и Ирана. Об этом говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и региональные проблемы", - сообщила канцелярия.Сообщается, что президент Турции в ходе телефонного разговора с российским коллегой заявил, что Турция сосредоточилась на дипломатических инициативах по прекращению атак Израиля на Иран. Он также отметил, что спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона.По сообщениям пресс-службы Кремля, Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам.Глава государства также заявил турецкому коллеге, что Москва строго выполняет договоренности с Киевом по итогам второго раунда переговоров, в том числе по обмену военнопленными."Отмечено, что Россия строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными", - сказано в сообщении.
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
14:02 16.06.2025 (обновлено: 14:13 16.06.2025)
 
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили конфликт Израиля и Ирана

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили конфликт Израиля и Ирана. Об этом говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и региональные проблемы", - сообщила канцелярия.
Сообщается, что президент Турции в ходе телефонного разговора с российским коллегой заявил, что Турция сосредоточилась на дипломатических инициативах по прекращению атак Израиля на Иран. Он также отметил, что спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона.
По сообщениям пресс-службы Кремля, Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам.
Глава государства также заявил турецкому коллеге, что Москва строго выполняет договоренности с Киевом по итогам второго раунда переговоров, в том числе по обмену военнопленными.
"Отмечено, что Россия строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными", - сказано в сообщении.
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ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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