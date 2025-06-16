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Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана
Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана - 16.06.2025, ПРАЙМ
Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T14:25+0300
2025-06-16T14:37+0300
политика
россия
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иран
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права", - говорится в сообщении. Пресс-служба также отметила, что лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование вопросов, касающихся иранской ядерной программы."Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами", - сказано в сообщении.Стороны условились, что на фоне обострения на Ближнем Востоке профильные ведомства двух стран будут поддерживать плотное взаимодействие.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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россия, израиль, иран, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, оон
Политика, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
14:25 16.06.2025 (обновлено: 14:37 16.06.2025)
 
Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана

Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, которая нарушает Устав ООН

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права", - говорится в сообщении.
Пресс-служба также отметила, что лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование вопросов, касающихся иранской ядерной программы.
"Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами", - сказано в сообщении.
Стороны условились, что на фоне обострения на Ближнем Востоке профильные ведомства двух стран будут поддерживать плотное взаимодействие.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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