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Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам по Украине - 16.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250616/putin-858536846.html
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам по Украине
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам по Украине - 16.06.2025, ПРАЙМ
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам по Украине
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил признательность турецкой стороне за... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T14:42+0300
2025-06-16T14:42+0300
политика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
украина
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам, сообщает пресс-служба Кремля. "При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам", - говорится в сообщении.Кроме того, российский лидер в телефонном разговоре заявил турецкому коллеге, что РФ строго выполняет договоренности с Киевом по итогам второго раунда переговоров, сообщает пресс-служба Кремля."Отмечено, что Россия строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными", - сказано в сообщении.
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, украина
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, УКРАИНА
14:42 16.06.2025
 
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам по Украине

Путин поблагодарил Турцию за организационное содействие переговорам по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам", - говорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер в телефонном разговоре заявил турецкому коллеге, что РФ строго выполняет договоренности с Киевом по итогам второго раунда переговоров, сообщает пресс-служба Кремля.
"Отмечено, что Россия строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными", - сказано в сообщении.
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ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганУКРАИНА
 
 
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