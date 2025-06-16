https://1prime.ru/20250616/putin-858536846.html

Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам по Украине

Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам по Украине - 16.06.2025, ПРАЙМ

Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил признательность турецкой стороне за... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T14:42+0300

2025-06-16T14:42+0300

2025-06-16T14:42+0300

политика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

украина

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам, сообщает пресс-служба Кремля. "При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам", - говорится в сообщении.Кроме того, российский лидер в телефонном разговоре заявил турецкому коллеге, что РФ строго выполняет договоренности с Киевом по итогам второго раунда переговоров, сообщает пресс-служба Кремля."Отмечено, что Россия строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными", - сказано в сообщении.

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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, украина