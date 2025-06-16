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Парламент Сербии одобрил закон о кредите на покупку 12 самолетов Rafale

Парламент Сербии одобрил закон о кредите на покупку 12 самолетов Rafale - 16.06.2025, ПРАЙМ

Парламент Сербии одобрил закон о кредите на покупку 12 самолетов Rafale

Депутаты Скупщины (парламента) Сербии утвердили в понедельник закон о кредите в размере 1,9 миллиарда евро у ряда французских банков на приобретение 12... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T23:22+0300

2025-06-16T23:22+0300

2025-06-16T23:47+0300

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БЕЛГРАД, 16 июн - ПРАЙМ. Депутаты Скупщины (парламента) Сербии утвердили в понедельник закон о кредите в размере 1,9 миллиарда евро у ряда французских банков на приобретение 12 самолетов Rafale для сербских ВВС, трансляция велась на сайте заксобрания. В повестке заседания законопроект шел 22-м пунктом из 46-ти под названием "О подтверждении кредитного договора между Республикой Сербия, которую представляет правительство, действуя посредством министерства финансов в качестве заемщика и... заимодавцев (банков - ред.) Bred Banque Populaire, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Industriel et Commercial, Credit Lyonnais, Natixis и Societe Generale, которые действуют в качестве уполномоченных ведущих участников с Natixis", без упоминания цели и суммы займа. Несколько предложенных оппозицией поправок к документу были отвергнуты правящим большинством. "За" проголосовали 133 депутатов, "против" - 11, двое из 145 присутствующих (всего 250 депутатов - ред.) не участвовали в голосовании... Констатирую, что народная Скупщина большинством голосов приняла законопроект", - объявила зампредседателя парламента Марина Рагуш. Комитет по финансам, бюджету и контролю за расходованием средств Скупщины одобрил 30 мая ряд законов по кредитам на различные проекты. Среди них - закон о займе у шести банков Франции по главе с Natixis на приобретение 12 самолетов Rafale для ВВС страны. Полная стоимость контракта составляет 2,745 миллиарда евро, из этой суммы кредит - 1,9 миллиарда на семь лет под 0,98% годовых, при этом еще 2,4% за каждые полгода составляет Euribor - ставка европейских банков. Депутат оппозиционной "Партии свободы и справедливости" Душан Никезич заявил в конце мая, что власти Сербии приобретают у Франции многоцелевые самолеты Rafale по 229 миллионов евро за каждый, а Греция по контракту на 18 самолетов, подписанном в 2021 году и еще на шесть в 2022 году, получила цену в 125 миллионов евро за воздушное судно. Кроме того, парламентарий напомнил, что отдельно от военных самолетов готовится приобретение во Франции для правительственного флота Сербии президентского борта Falcon 6X. Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг подписали 29 августа 2024 года сербский министр обороны Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие в ходе визита Макрона в Сербию. По неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028 года.

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финансы, банки, сербия, франция, белград, societe generale