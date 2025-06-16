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Названы регионы Крайнего Севера с самыми высокими доходами населения

Названы регионы Крайнего Севера с самыми высокими доходами населения - 16.06.2025, ПРАЙМ

Названы регионы Крайнего Севера с самыми высокими доходами населения

Лидерами рейтинга по доходам населения в 2024 году стали регионы Крайнего Севера – Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Чукотка, замыкают список... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T00:33+0300

2025-06-16T00:33+0300

2025-06-16T00:33+0300

экономика

общество

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Лидерами рейтинга по доходам населения в 2024 году стали регионы Крайнего Севера – Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Чукотка, замыкают список Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЯН Как отмечают эксперты, российская экономика в 2023 году продолжила рост, что отразилось и на благосостоянии населения. Выросла заработная плата и доходы населения, снизилось число россиян, доходы которых ниже официального уровня бедности. Согласно данным Росстата, в 2024 году реальные денежные доходы населения в РФ выросли на 8,4%. Если сравнивать уровень доходов населения с ценами на товары и услуги, то в 2024 году также отмечался прогресс. Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов (медианные доходы – показатель, который условно делит всех жителей страны по материальному положение пополам, у половины доходы выше этого показателя, у другой половины – ниже) и стоимости фиксированного набора товаров в 2024 году составил 2,1, против результата прошлого года – 1,92. Также важным показателем, характеризующим материальное положение населения, является уровень бедности, который в 2024 году продолжил снижение. По итогам 2024 года за чертой бедности (доходы ниже официальной границы бедности) проживало 7,2% россиян против 8,3% в 2023 году. В региональном разрезе по материальному положению населения, как и по большинству других показателей, прослеживается заметная дифференциация. Согласно данным официальной статистики, разница в уровне медианных среднедушевых доходов у "богатых" и "бедных" регионов достигает 5 раз (от 117,5 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 22,5 тысячи рублей в Республике Ингушетия). Значительная разница также наблюдается в таком показателе, как доля населения за чертой бедности. Для выявления межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили седьмой по счету рейтинг регионов по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ. Медианные доходы и стоимость фиксированного набора являются оценкой за 2024 год. Дополнительными показателями являются: доля населения за чертой бедности за 2024 год (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и годовая динамика доли населения за чертой бедности. Источником данных для расчета являлся Росстат. В ЛИДЕРАХ КРАЙНИЙ СЕВЕР Лидером рейтинга с наибольшим значением отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель отношения медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг составил 3,94. Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ со значением в 3,74. В целом эти два региона занимают первые места с достаточно с большим отрывом в течение многих лет, что обусловлено высокими заработными платами газовиков и нефтяников, поясняют эксперты. Третье место по соотношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге занимает Чукотский автономный округ с результатом 3,21. Также в первую пятерку вошли Магаданская область (3,04) и Москва (3,03). Среднероссийское значение анализируемого соотношения по итогам 2023 года составляет 2,1, а минимальное – 1,13. У 17 субъектов РФ отношение медианных доходов к фиксированному набору превышает среднероссийское значение. У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Республики Ингушетия, которая занимает последнее место в рейтинге, он составляет 1,13. Таким образом, среднестатистический житель этой республики в 3,5 раза беднее жителя ЯНАО. У замыкающей рейтинг десятки регионов отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора находится в диапазоне 1,13 – 1,48. СНИЖЕНИЕ ДОЛИ БЕДНЫХ По итогам 2024 года был обновлен очередной минимум по доле людей, живущих за чертой бедности. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года за чертой бедности находилось 7,2% россиян, что на 1,1 процентный пункт ниже уровня 2023 года. Локальный максимум по доле бедных россиян был в 2000 году – 29%. Таким образом, за последние чуть более 20 лет ситуация в сфере преодоления бедности заметно улучшилась, доля бедных сократилась в четыре раза. При этом эксперты отмечают очень существенные отличия в региональном разрезе. В 60 регионах доля бедного населения составляет менее 10%, а в двух регионах – более 20%. При этом наиболее высокий уровень бедности, как и в прошлом году, отмечается в Республике Ингушетия (25,6%), что в 3,5 раза превышает среднероссийский уровень. Наименьшая доля населения за чертой бедности отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге, где доля населения за чертой бедности составляет 3,5%. На третьем и четвертых местах по этому показателю расположились Республика Татарстан (3,8%) и Москва (4,1%) и. Замыкает первую пятерку по низкой доле населения за чертой бедности Белгородская область, с результатом в 4,4%. При оценке уровня благосостояния населения достаточно важным фактором является динамика доли бедного населения. В среднем в России доля жителей за чертой бедности сократилась на 1,1 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом. В 85 регионах динамика также была положительной. При этом наибольшим снижением доли бедного населения в 2024 году характеризовалась Республика Калмыкия и Карачаево-Черкесская Республика, где снижение доли населения за чертой бедности в 2024 году составило 4,6 и 3,4 процентных пункта соответственно. Заметное снижение наблюдалось в основном у регионов с высокой долей населения за чертой бедности. По итогам 2025 года по мере сохранения положительной динамики реальных доходов населения, по оценке экспертов РИА Новости, уровень бедности покажет дальнейшее снижение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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