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Акции Renault дешевеют на 6% на фоне отставки гендиректора - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Акции Renault дешевеют на 6% на фоне отставки гендиректора
Акции Renault дешевеют на 6% на фоне отставки гендиректора - 16.06.2025, ПРАЙМ
Акции Renault дешевеют на 6% на фоне отставки гендиректора
Бумаги французского автопроизводителя Renault снижаются в цене в понедельник на 6% после объявления о том, что генеральный директор компании Лука де Мео... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T11:57+0300
2025-06-16T11:57+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Бумаги французского автопроизводителя Renault снижаются в цене в понедельник на 6% после объявления о том, что генеральный директор компании Лука де Мео покидает свой пост, следует из данных торгов. По состоянию на 11.47 мск стоимость акций компании снижалась на 6,04%, до 40,44 евро. Днем ранее компания объявила о том, что Лука де Мео с 15 июля покидает должность главы Renault, которую он занимал пять лет, а совет директоров начинает процесс назначения нового гендиректора. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Лука де Мео возглавит холдинг Kering, который управляет рядом крупных модных домов, включая Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent. Бумаги Kering растут в цене на 10,4%. Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании составляет 105,5 тысячи сотрудников.
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рынок, renault, gucci, yves saint laurent, renault duster
Рынок, Renault, Gucci, Yves Saint Laurent, Renault Duster
11:57 16.06.2025
 
Акции Renault дешевеют на 6% на фоне отставки гендиректора

Бумаги Renault снижаются на 6% после объявления об уходе главы компании

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип компании Renault
Логотип компании Renault - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Бумаги французского автопроизводителя Renault снижаются в цене в понедельник на 6% после объявления о том, что генеральный директор компании Лука де Мео покидает свой пост, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.47 мск стоимость акций компании снижалась на 6,04%, до 40,44 евро.
Днем ранее компания объявила о том, что Лука де Мео с 15 июля покидает должность главы Renault, которую он занимал пять лет, а совет директоров начинает процесс назначения нового гендиректора.
Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Лука де Мео возглавит холдинг Kering, который управляет рядом крупных модных домов, включая Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent. Бумаги Kering растут в цене на 10,4%.
Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании составляет 105,5 тысячи сотрудников.
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