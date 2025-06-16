https://1prime.ru/20250616/renault--858524057.html

Акции Renault дешевеют на 6% на фоне отставки гендиректора

Акции Renault дешевеют на 6% на фоне отставки гендиректора - 16.06.2025, ПРАЙМ

Акции Renault дешевеют на 6% на фоне отставки гендиректора

Бумаги французского автопроизводителя Renault снижаются в цене в понедельник на 6% после объявления о том, что генеральный директор компании Лука де Мео... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T11:57+0300

2025-06-16T11:57+0300

2025-06-16T11:57+0300

рынок

renault

gucci

yves saint laurent

renault duster

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852439313_0:163:3073:1891_1920x0_80_0_0_4d9123a35954adf04ebba8dbb2646e84.jpg

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Бумаги французского автопроизводителя Renault снижаются в цене в понедельник на 6% после объявления о том, что генеральный директор компании Лука де Мео покидает свой пост, следует из данных торгов. По состоянию на 11.47 мск стоимость акций компании снижалась на 6,04%, до 40,44 евро. Днем ранее компания объявила о том, что Лука де Мео с 15 июля покидает должность главы Renault, которую он занимал пять лет, а совет директоров начинает процесс назначения нового гендиректора. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Лука де Мео возглавит холдинг Kering, который управляет рядом крупных модных домов, включая Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent. Бумаги Kering растут в цене на 10,4%. Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании составляет 105,5 тысячи сотрудников.

https://1prime.ru/20250609/zakharova--858326020.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, renault, gucci, yves saint laurent, renault duster