https://1prime.ru/20250616/reuters-858541933.html

Reuters: Россия до сих пор занимает мысли американских чиновников

Reuters: Россия до сих пор занимает мысли американских чиновников - 16.06.2025, ПРАЙМ

Reuters: Россия до сих пор занимает мысли американских чиновников

Россия, несмотря на то, что больше не является частью клуба стран "Большой восьмёрки" (G8), до сих пор занимает мысли американских чиновников, когда речь идет о | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T16:22+0300

2025-06-16T16:22+0300

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политика

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иран

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Россия, несмотря на то, что больше не является частью клуба стран "Большой восьмёрки" (G8), до сих пор занимает мысли американских чиновников, когда речь идет о решении проблем международного характера, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Президент США Дональд Трамп заявил ранее в интервью телеканалу ABC, что открыт к тому, чтобы президент РФ Владимир Путин выступил посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков указал на то, что предложения России по посредничеству на Ближнем Востоке, Путин озвучивал Трампу, "остаются на столе" и могут быть реализованы. "Предложение Трампа демонстрирует, что Россия... по-прежнему занимает мысли в США", - говорится в сообщении агентства. Как указал европейский дипломат, Вашингтон, похоже, не осуждает Москву за ситуацию вокруг Украины и считает, что без России мира не добиться. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".

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израиль

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россия, израиль, иран, владимир путин, дмитрий песков