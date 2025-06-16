https://1prime.ru/20250616/reysy-858523436.html
Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию
Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию - 16.06.2025, ПРАЙМ
Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию
Регулярные рейсы Air Arabia в Россию отменены до 20 июня включительно, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T11:39+0300
2025-06-16T11:39+0300
2025-06-16T11:39+0300
россия
дубай
абу-даби
москва
air arabia
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg
ДУБАЙ, 16 июн - ПРАЙМ. Регулярные рейсы Air Arabia в Россию отменены до 20 июня включительно, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. "В связи со сложившейся ситуацией и закрытием воздушного пространства авиакомпания Air Arabia временно приостановила все полеты в Россию до пятницы 20 июня включительно", - говорится в сообщении. Бюджетная авиакомпания Air Arabia выполняет рейсы из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы. В число ее российских направлений входят Москва, Екатеринбург, Казань, Самара, Сочи и Уфа.
https://1prime.ru/20250614/iran-858478963.html
дубай
абу-даби
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_0a18bdb3daa1837c01b89ac8b15b0634.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дубай, абу-даби, москва, air arabia
РОССИЯ, Дубай, Абу-Даби, МОСКВА, Air Arabia
Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию
Регулярные рейсы Air Arabia в Россию отменены до 20 июня
ДУБАЙ, 16 июн - ПРАЙМ. Регулярные рейсы Air Arabia в Россию отменены до 20 июня включительно, говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
"В связи со сложившейся ситуацией и закрытием воздушного пространства авиакомпания Air Arabia временно приостановила все полеты в Россию до пятницы 20 июня включительно", - говорится в сообщении.
Бюджетная авиакомпания Air Arabia выполняет рейсы из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы. В число ее российских направлений входят Москва, Екатеринбург, Казань, Самара, Сочи и Уфа.
В Иране отменили рейсы во всех аэропортах