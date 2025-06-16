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Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию
Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию - 16.06.2025, ПРАЙМ
Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию
Регулярные рейсы Air Arabia в Россию отменены до 20 июня включительно, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T11:39+0300
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россия
дубай
абу-даби
москва
air arabia
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ДУБАЙ, 16 июн - ПРАЙМ. Регулярные рейсы Air Arabia в Россию отменены до 20 июня включительно, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. "В связи со сложившейся ситуацией и закрытием воздушного пространства авиакомпания Air Arabia временно приостановила все полеты в Россию до пятницы 20 июня включительно", - говорится в сообщении. Бюджетная авиакомпания Air Arabia выполняет рейсы из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы. В число ее российских направлений входят Москва, Екатеринбург, Казань, Самара, Сочи и Уфа.
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россия, дубай, абу-даби, москва, air arabia
РОССИЯ, Дубай, Абу-Даби, МОСКВА, Air Arabia
11:39 16.06.2025
 
Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию

Регулярные рейсы Air Arabia в Россию отменены до 20 июня

© flickr.com / clidstrom%Boeing 737
%Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© flickr.com / clidstrom
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ДУБАЙ, 16 июн - ПРАЙМ. Регулярные рейсы Air Arabia в Россию отменены до 20 июня включительно, говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
"В связи со сложившейся ситуацией и закрытием воздушного пространства авиакомпания Air Arabia временно приостановила все полеты в Россию до пятницы 20 июня включительно", - говорится в сообщении.
Бюджетная авиакомпания Air Arabia выполняет рейсы из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы. В число ее российских направлений входят Москва, Екатеринбург, Казань, Самара, Сочи и Уфа.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
В Иране отменили рейсы во всех аэропортах
14 июня, 11:52
 
РОССИЯДубайАбу-ДабиМОСКВАAir Arabia
 
 
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