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Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию

Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию - 16.06.2025, ПРАЙМ

Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию

Регулярные рейсы Air Arabia в Россию отменены до 20 июня включительно, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T11:39+0300

2025-06-16T11:39+0300

2025-06-16T11:39+0300

россия

дубай

абу-даби

москва

air arabia

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ДУБАЙ, 16 июн - ПРАЙМ. Регулярные рейсы Air Arabia в Россию отменены до 20 июня включительно, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. "В связи со сложившейся ситуацией и закрытием воздушного пространства авиакомпания Air Arabia временно приостановила все полеты в Россию до пятницы 20 июня включительно", - говорится в сообщении. Бюджетная авиакомпания Air Arabia выполняет рейсы из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы. В число ее российских направлений входят Москва, Екатеринбург, Казань, Самара, Сочи и Уфа.

https://1prime.ru/20250614/iran-858478963.html

дубай

абу-даби

москва

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россия, дубай, абу-даби, москва, air arabia