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Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ
Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ - 16.06.2025, ПРАЙМ
Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ
Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:33+0300
2025-06-16T12:33+0300
2025-06-16T12:33+0300
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ДУБАЙ, 16 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае. "Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ", - сообщили в генконсульстве. В генконсульстве отметили, что по два вывозных рейса будут отправляться ежедневно до 20 июня из Шарджи. Также один рейс будет выполнен из Абу-Даби. Как сообщили РИА Новости, начались рейсы в Москву и Екатеринбург. Ранее авиакомпания заявила, что регулярные рейсы в Россию отменены до 20 июня включительно. Перебои в авиасообщении связаны с закрытием воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля. Между тем в воскресенье генконсульство России в Дубае сообщило РИА Новости, что в ОАЭ остается порядка 1 тысячи туристов из России, которые не смогли улететь домой из-за отмены рейсов Air Arabia.
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бизнес, туризм, россия, оаэ, air arabia
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ОАЭ, Air Arabia
Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ
Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ
ДУБАЙ, 16 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае.
"Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ", - сообщили в генконсульстве.
В генконсульстве отметили, что по два вывозных рейса будут отправляться ежедневно до 20 июня из Шарджи. Также один рейс будет выполнен из Абу-Даби. Как сообщили РИА Новости, начались рейсы в Москву и Екатеринбург.
Ранее авиакомпания заявила, что регулярные рейсы в Россию отменены до 20 июня включительно. Перебои в авиасообщении связаны с закрытием воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля.
Между тем в воскресенье генконсульство России в Дубае сообщило РИА Новости, что в ОАЭ остается порядка 1 тысячи туристов из России, которые не смогли улететь домой из-за отмены рейсов Air Arabia.
Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию