https://1prime.ru/20250616/reysy-858542328.html
Израильская авиакомпания El-Al продлила отмену своих рейсов
Израильская авиакомпания El-Al продлила отмену своих рейсов - 16.06.2025, ПРАЙМ
Израильская авиакомпания El-Al продлила отмену своих рейсов
Израильская авиакомпания El-Al в связи с обстановкой в ближневосточном регионе продлила отмену всех своих рейсов до 23 июня включительно, сообщил в понедельник... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T16:32+0300
2025-06-16T16:32+0300
2025-06-16T16:32+0300
израиль
иран
рейсы
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_97169c023570e912a48b3aadf0e62c83.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Израильская авиакомпания El-Al в связи с обстановкой в ближневосточном регионе продлила отмену всех своих рейсов до 23 июня включительно, сообщил в понедельник израильский новостной портал Ynet. "Авиакомпания El-Al отменила свои рейсы до понедельника, 23 июня 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Кроме того, авиакомпания сообщила об открытии регистрации на вывозные рейсы для израильтян, которые остались за границей и чьи рейсы были отменны из-за ситуации с безопасностью. В воскресенье представитель авиакомпании заявил РИА Новости, что El-Al отменил все рейсы до 17 июня включительно, а ограничения на полет в ряд городов, в том числе в Москву, будет действовать до 23 июня. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://1prime.ru/20250616/reys-858533146.html
израиль
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0ac3eabc034bd7935244b1c3476805c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, рейсы
Израильская авиакомпания El-Al продлила отмену своих рейсов
Ynet: авиакомпания El-Al продлила отмену всех рейсов до 23 июня
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Израильская авиакомпания El-Al в связи с обстановкой в ближневосточном регионе продлила отмену всех своих рейсов до 23 июня включительно, сообщил в понедельник израильский новостной портал Ynet.
"Авиакомпания El-Al отменила свои рейсы до понедельника, 23 июня 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиакомпания сообщила об открытии регистрации на вывозные рейсы для израильтян, которые остались за границей и чьи рейсы были отменны из-за ситуации с безопасностью.
В воскресенье представитель авиакомпании заявил РИА Новости, что El-Al отменил все рейсы до 17 июня включительно, а ограничения на полет в ряд городов, в том числе в Москву, будет действовать до 23 июня.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Первый рейс с застрявшими в ОАЭ россиянами приземлился в Ташкенте