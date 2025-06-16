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Израильская авиакомпания El-Al продлила отмену своих рейсов

Израильская авиакомпания El-Al продлила отмену своих рейсов - 16.06.2025, ПРАЙМ

Израильская авиакомпания El-Al продлила отмену своих рейсов

Израильская авиакомпания El-Al в связи с обстановкой в ближневосточном регионе продлила отмену всех своих рейсов до 23 июня включительно, сообщил в понедельник... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T16:32+0300

2025-06-16T16:32+0300

2025-06-16T16:32+0300

израиль

иран

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Израильская авиакомпания El-Al в связи с обстановкой в ближневосточном регионе продлила отмену всех своих рейсов до 23 июня включительно, сообщил в понедельник израильский новостной портал Ynet. "Авиакомпания El-Al отменила свои рейсы до понедельника, 23 июня 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Кроме того, авиакомпания сообщила об открытии регистрации на вывозные рейсы для израильтян, которые остались за границей и чьи рейсы были отменны из-за ситуации с безопасностью. В воскресенье представитель авиакомпании заявил РИА Новости, что El-Al отменил все рейсы до 17 июня включительно, а ограничения на полет в ряд городов, в том числе в Москву, будет действовать до 23 июня. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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израиль, иран, рейсы