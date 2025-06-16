https://1prime.ru/20250616/rezervy-858541767.html
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 16.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 30 мая по 6 июня выросли на 1,3% и составили 687,3 миллиарда долларов, сообщает Банк России. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T16:17+0300
2025-06-16T16:17+0300
2025-06-16T16:17+0300
экономика
финансы
россия
рф
сша
мвф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8010142a7979443a9f621deb66c2adf3.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 30 мая по 6 июня выросли на 1,3% и составили 687,3 миллиарда долларов, сообщает Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 6 июня 2025 года составили 687,3 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 8,6 миллиарда долларов США, или на 1,3%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 30 мая международные резервы ЦБ составляли 678,7 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. А 9 мая текущего года достигли исторического максимума в 687,3 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
https://1prime.ru/20250616/tsb-858522379.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fc7f50a5b6657f646cde7b8da1596026.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, сша, мвф, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, США, МВФ, Банк России
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы России с 30 мая по 6 июня выросли на 1,3%
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 30 мая по 6 июня выросли на 1,3% и составили 687,3 миллиарда долларов, сообщает Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 6 июня 2025 года составили 687,3 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 8,6 миллиарда долларов США, или на 1,3%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 30 мая международные резервы ЦБ составляли 678,7 миллиарда долларов.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. А 9 мая текущего года достигли исторического максимума в 687,3 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
ЦБ 13 июня не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке