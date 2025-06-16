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ЦБ отметил рост объема международных резервов России

ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 16.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 30 мая по 6 июня выросли на 1,3% и составили 687,3 миллиарда долларов, сообщает Банк России. | 16.06.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 30 мая по 6 июня выросли на 1,3% и составили 687,3 миллиарда долларов, сообщает Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 6 июня 2025 года составили 687,3 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 8,6 миллиарда долларов США, или на 1,3%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 30 мая международные резервы ЦБ составляли 678,7 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. А 9 мая текущего года достигли исторического максимума в 687,3 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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финансы, россия, рф, сша, мвф, банк россии