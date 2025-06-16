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Аудиторы в США предупредили о риске мошенничества в атомной отрасли Украины
Аудиторы в США предупредили о риске мошенничества в атомной отрасли Украины - 16.06.2025, ПРАЙМ
Аудиторы в США предупредили о риске мошенничества в атомной отрасли Украины
Счетная палата США предупредила о рисках мошенничества при заключении контрактов в рамках программ, связанных с атомной энергетикой Украины, говорится в отчете... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T20:53+0300
2025-06-16T20:53+0300
2025-06-16T20:53+0300
мошенничество
газ
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ВАШИНГТОН, 16 июн - ПРАЙМ. Счетная палата США предупредила о рисках мошенничества при заключении контрактов в рамках программ, связанных с атомной энергетикой Украины, говорится в отчете структуры. "Мы установили, что Министерство энергетики могло бы лучше работать в части растущих рисков мошенничества на Украине, разрабатывая меры по его предотвращению", - говорится в отчете аудиторов. Там отмечается, что хотя Агентство ядерной безопасности США предпринимает усилия по предотвращению мошенничества при заключении персональных контрактов, достаточной оценки таких рисков не ведется на уровне программ, связанных с атомной энергетикой и радиологической безопасностью. Счетная палата рекомендовала проводить оценки рисков мошенничества, формализовать планы для передачи ответственности украинской стороне, "когда это возможно"."Минэнерго согласилось с рекомендациями", - говорится в отчете аудиторов.
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газ, сша, украина, вашингтон, счетная палата
Мошенничество, Газ, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Счетная палата
Аудиторы в США предупредили о риске мошенничества в атомной отрасли Украины
Счетная палата США предупредила о рисках мошенничества в атомной отрасли Украины
ВАШИНГТОН, 16 июн - ПРАЙМ. Счетная палата США предупредила о рисках мошенничества при заключении контрактов в рамках программ, связанных с атомной энергетикой Украины, говорится в отчете структуры.
"Мы установили, что Министерство энергетики могло бы лучше работать в части растущих рисков мошенничества на Украине, разрабатывая меры по его предотвращению", - говорится в отчете аудиторов.
Там отмечается, что хотя Агентство ядерной безопасности США предпринимает усилия по предотвращению мошенничества при заключении персональных контрактов, достаточной оценки таких рисков не ведется на уровне программ, связанных с атомной энергетикой и радиологической безопасностью.
Счетная палата рекомендовала проводить оценки рисков мошенничества, формализовать планы для передачи ответственности украинской стороне, "когда это возможно".
"Минэнерго согласилось с рекомендациями", - говорится в отчете аудиторов.
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