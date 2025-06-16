https://1prime.ru/20250616/rosatom-858517550.html

"Росатом" возглавит авторский надзор при строительстве АЭС в Казахстане

"Росатом" возглавит авторский надзор при строительстве АЭС в Казахстане - 16.06.2025, ПРАЙМ

"Росатом" возглавит авторский надзор при строительстве АЭС в Казахстане

Российская госкорпорация "Росатом" возглавит авторский надзор в составе консорциума по проекту строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане,... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T09:24+0300

2025-06-16T09:24+0300

2025-06-16T09:24+0300

энергетика

казахстан

алма-ата

китай

росатом

khnp

edf

https://cdnn.1prime.ru/img/83458/30/834583061_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_9cfed40268102f67aed10164574991a8.jpg

АЛМА-АТА, 16 июн - ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Росатом" возглавит авторский надзор в составе консорциума по проекту строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает пресс-служба казахстанского Агентства по атомной энергии. В субботу Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что российская госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, которую планируют возвести к 2035-2036 году в поселке Улкен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш. Проект предварительно оценивается в 11,2 миллиарда долларов. По информации казахстанского министерства энергетики, в шорт-лист кандидатов на строительство АЭС входила российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По итогам работы межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли Казахстана признала наиболее оптимальными и выгодными предложения российской компании "Росатом". На втором месте оказались предложения Китая, а на третьем - Франции и Южной Кореи. "Контроль качества строительства атомной электростанции будет осуществляться на нескольких уровнях. За авторский надзор со стороны проектной организации будет отвечать ГК "Росатом", как лидер консорциума, при этом каждый участник консорциума будет нести ответственность за выполнение закрепленных за ним работ", - сообщили в ведомстве. Также в Агентстве по атомной энергии добавили, что технический надзор за реализацией проекта возьмет на себя компания "Казахстанские атомные электрические станции" в качестве заказчика - как своими силами, так и при поддержке независимого технического консультанта, французской инжиниринговой компании Assystem. "Государственный контроль обеспечит комитет атомного надзора и контроля Агентства республики Казахстан по атомной энергии в рамках своих регуляторных полномочий", - говорится в сообщении. Также отмечается, что международное сотрудничество предусматривает проведение миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этапе подготовки к вводу АЭС в эксплуатацию.

https://1prime.ru/20250614/aes-858477099.html

казахстан

алма-ата

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, алма-ата, китай, росатом, khnp, edf