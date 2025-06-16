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"Росатом" возглавит авторский надзор при строительстве АЭС в Казахстане - 16.06.2025, ПРАЙМ
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"Росатом" возглавит авторский надзор при строительстве АЭС в Казахстане
"Росатом" возглавит авторский надзор при строительстве АЭС в Казахстане - 16.06.2025, ПРАЙМ
"Росатом" возглавит авторский надзор при строительстве АЭС в Казахстане
Российская госкорпорация "Росатом" возглавит авторский надзор в составе консорциума по проекту строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане,... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T09:24+0300
2025-06-16T09:24+0300
энергетика
казахстан
алма-ата
китай
росатом
khnp
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АЛМА-АТА, 16 июн - ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Росатом" возглавит авторский надзор в составе консорциума по проекту строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает пресс-служба казахстанского Агентства по атомной энергии. В субботу Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что российская госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, которую планируют возвести к 2035-2036 году в поселке Улкен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш. Проект предварительно оценивается в 11,2 миллиарда долларов. По информации казахстанского министерства энергетики, в шорт-лист кандидатов на строительство АЭС входила российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По итогам работы межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли Казахстана признала наиболее оптимальными и выгодными предложения российской компании "Росатом". На втором месте оказались предложения Китая, а на третьем - Франции и Южной Кореи. "Контроль качества строительства атомной электростанции будет осуществляться на нескольких уровнях. За авторский надзор со стороны проектной организации будет отвечать ГК "Росатом", как лидер консорциума, при этом каждый участник консорциума будет нести ответственность за выполнение закрепленных за ним работ", - сообщили в ведомстве. Также в Агентстве по атомной энергии добавили, что технический надзор за реализацией проекта возьмет на себя компания "Казахстанские атомные электрические станции" в качестве заказчика - как своими силами, так и при поддержке независимого технического консультанта, французской инжиниринговой компании Assystem. "Государственный контроль обеспечит комитет атомного надзора и контроля Агентства республики Казахстан по атомной энергии в рамках своих регуляторных полномочий", - говорится в сообщении. Также отмечается, что международное сотрудничество предусматривает проведение миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этапе подготовки к вводу АЭС в эксплуатацию.
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казахстан
алма-ата
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казахстан, алма-ата, китай, росатом, khnp, edf
Энергетика, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, КИТАЙ, Росатом, KHNP, EDF
09:24 16.06.2025
 
"Росатом" возглавит авторский надзор при строительстве АЭС в Казахстане

"Росатом" возглавит авторский надзор по проекту строительства АЭС в Казахстане

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРосатом
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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АЛМА-АТА, 16 июн - ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Росатом" возглавит авторский надзор в составе консорциума по проекту строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает пресс-служба казахстанского Агентства по атомной энергии.
В субботу Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что российская госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, которую планируют возвести к 2035-2036 году в поселке Улкен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш. Проект предварительно оценивается в 11,2 миллиарда долларов. По информации казахстанского министерства энергетики, в шорт-лист кандидатов на строительство АЭС входила российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По итогам работы межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли Казахстана признала наиболее оптимальными и выгодными предложения российской компании "Росатом". На втором месте оказались предложения Китая, а на третьем - Франции и Южной Кореи.
"Контроль качества строительства атомной электростанции будет осуществляться на нескольких уровнях. За авторский надзор со стороны проектной организации будет отвечать ГК "Росатом", как лидер консорциума, при этом каждый участник консорциума будет нести ответственность за выполнение закрепленных за ним работ", - сообщили в ведомстве.
Также в Агентстве по атомной энергии добавили, что технический надзор за реализацией проекта возьмет на себя компания "Казахстанские атомные электрические станции" в качестве заказчика - как своими силами, так и при поддержке независимого технического консультанта, французской инжиниринговой компании Assystem.
"Государственный контроль обеспечит комитет атомного надзора и контроля Агентства республики Казахстан по атомной энергии в рамках своих регуляторных полномочий", - говорится в сообщении. Также отмечается, что международное сотрудничество предусматривает проведение миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этапе подготовки к вводу АЭС в эксплуатацию.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане
14 июня, 09:41
 
ЭнергетикаКАЗАХСТАНАЛМА-АТАКИТАЙРосатомKHNPEDF
 
 
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