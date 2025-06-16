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"Росатом" подтвердил сроки ввода в эксплуатацию АЭС в Казахстане - 16.06.2025, ПРАЙМ
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"Росатом" подтвердил сроки ввода в эксплуатацию АЭС в Казахстане
"Росатом" подтвердил сроки ввода в эксплуатацию АЭС в Казахстане - 16.06.2025, ПРАЙМ
"Росатом" подтвердил сроки ввода в эксплуатацию АЭС в Казахстане
Российская госкорпорация "Росатом" подтвердила сроки ввода в эксплуатацию первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, намеченные на 2035-2036 годы,... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T09:45+0300
2025-06-16T09:45+0300
энергетика
казахстан
алма-ата
росатом
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АЛМА-АТА, 16 июн - ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Росатом" подтвердила сроки ввода в эксплуатацию первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, намеченные на 2035-2036 годы, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского Агентства по атомной энергии. В минувшую субботу агентство сообщало, что российская госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, которую планируют возвести в поселке Улкен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш. "Общемировая практика показывает, что сроки от проектирования, строительства и ввода атомной электростанции в эксплуатацию составляют 10–12 лет. Таким образом, ориентировочный срок завершения строительства - 2035-2036 годы. ГК "Росатом" подтверждает соответствие этим планам", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в агентстве сообщили, что ориентировочную стоимость, предложенную "Росатомом", раскрыть пока невозможно, поскольку эта коммерческая информация подпадает под соглашение о неразглашении. "Об окончательной стоимости проекта пока рано говорить. На формирование итоговой стоимости при строительстве любой АЭС влияет ряд факторов, включая результаты инженерно-изыскательских работ… Окончательная стоимость будет определяться по итогам завершения проектирования и прохождения экспертизы", - заключили в агентстве. Ранее министерство энергетики Казахстана озвучивало предварительную оценку затрат на строительство АЭС - около 11,2 миллиарда долларов.
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казахстан, алма-ата, росатом
Энергетика, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, Росатом
09:45 16.06.2025
 
"Росатом" подтвердил сроки ввода в эксплуатацию АЭС в Казахстане

"Росатом" подтвердил сроки ввода АЭС в Казахстане, намеченные на 2035-2036 годы

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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АЛМА-АТА, 16 июн - ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Росатом" подтвердила сроки ввода в эксплуатацию первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, намеченные на 2035-2036 годы, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского Агентства по атомной энергии.
В минувшую субботу агентство сообщало, что российская госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, которую планируют возвести в поселке Улкен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш.
"Общемировая практика показывает, что сроки от проектирования, строительства и ввода атомной электростанции в эксплуатацию составляют 10–12 лет. Таким образом, ориентировочный срок завершения строительства - 2035-2036 годы. ГК "Росатом" подтверждает соответствие этим планам", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в агентстве сообщили, что ориентировочную стоимость, предложенную "Росатомом", раскрыть пока невозможно, поскольку эта коммерческая информация подпадает под соглашение о неразглашении.
"Об окончательной стоимости проекта пока рано говорить. На формирование итоговой стоимости при строительстве любой АЭС влияет ряд факторов, включая результаты инженерно-изыскательских работ… Окончательная стоимость будет определяться по итогам завершения проектирования и прохождения экспертизы", - заключили в агентстве.
Ранее министерство энергетики Казахстана озвучивало предварительную оценку затрат на строительство АЭС - около 11,2 миллиарда долларов.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
"Росатом" возглавит авторский надзор при строительстве АЭС в Казахстане
09:24
 
ЭнергетикаКАЗАХСТАНАЛМА-АТАРосатом
 
 
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