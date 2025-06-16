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Роснедра выставили на торги месторождение рудного золота в Северной Осетии
Роснедра выставили на торги месторождение рудного золота в Северной Осетии - 16.06.2025, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги месторождение рудного золота в Северной Осетии
Роснедра выставили на торги Восточно-Хилакскую рудную площадь в Северной Осетии с запасами рудного золота, начальная цена составляет 57 миллионов рублей,... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T11:01+0300
2025-06-16T11:01+0300
2025-06-16T11:01+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги Восточно-Хилакскую рудную площадь в Северной Осетии с запасами рудного золота, начальная цена составляет 57 миллионов рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Заявки принимаются до 22 июля, а сами торги намечены на 1 августа. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Стартовый платеж составляет 56,929 миллиона рублей, а шаг аукциона - 5,69 миллиона. Площадь месторождения - 8,33 квадратного километра. Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р2 оценивается в 32,5 тонны при среднем содержании в 1,03 грамма драгметалла на тонну руды, следует из приложения к приказу Кавказнедр. По итогам прошлого года общие затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России составили 76,7 миллиарда рублей, сообщали в апреле РИА Новости в Минприроды РФ.
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Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Северная Осетия, Минприроды
Роснедра выставили на торги месторождение рудного золота в Северной Осетии
Роснедра выставили на торги Восточно-Хилакскую рудную площадь в Северной Осетии
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги Восточно-Хилакскую рудную площадь в Северной Осетии с запасами рудного золота, начальная цена составляет 57 миллионов рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Заявки принимаются до 22 июля, а сами торги намечены на 1 августа. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Стартовый платеж составляет 56,929 миллиона рублей, а шаг аукциона - 5,69 миллиона. Площадь месторождения - 8,33 квадратного километра.
Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р2 оценивается в 32,5 тонны при среднем содержании в 1,03 грамма драгметалла на тонну руды, следует из приложения к приказу Кавказнедр.
По итогам прошлого года общие затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России составили 76,7 миллиарда рублей, сообщали в апреле РИА Новости в Минприроды РФ.
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