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Россельхознадзор усилил контроль за молочной продукцией трех производителей - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Россельхознадзор усилил контроль за молочной продукцией трех производителей
Россельхознадзор усилил контроль за молочной продукцией трех производителей - 16.06.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор усилил контроль за молочной продукцией трех производителей
Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении трех российских производителей молочной продукции в связи с выявленными... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T17:07+0300
2025-06-16T17:07+0300
бизнес
сельское хозяйство
московская область
нижегородская область
россельхознадзор
светофор
роспотребнадзор
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении трех российских производителей молочной продукции в связи с выявленными несоответствиями, сообщается на сайте ведомства. "Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявил несоответствия в молочных продуктах нескольких российских производителей, входящих в реестр экспортеров и Таможенного Союза. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении молочной продукции трех компаний", - говорится в сообщении. Так, в дискаунтере торговой сети "Светофор" в Нижегородской области обнаружено фальсифицированное мороженое от производителя ИП Пашин А.Ю. В ходе лабораторных исследований в продукте выявлен немолочный жир. В натуральной молочной продукции не допускается использование жиров немолочного происхождения. В Ярославской области фальсификация растительными маслами и жирами зафиксирована в сыре "Моцарелла" от ООО "Пречистенский молочный продукт", пробы товара были отобраны в магазине в Московской области. Кроме того, на производственной площадке ООО "7 Утра" в Воронежской области были отобраны пробы сливочного масла, в которых обнаружены остатки лекарственных средств – 3 мкг/кг доксициклина. Фальсификация немолочными жирами выявлена в творожной массе, реализуемой в оренбургском гипермаркете торговой сети "Маяк". Также служба сообщает о других несоответствиях, установленных в животноводческих товарах. Так, в омском детском саду были отобраны пробы ряженки, в которой обнаружены немолочные жиры, производитель - ООО "Алтайская Буренка". В твороге, поставленном в гипермаркет торговой сети "Маяк" в Приморье, обнаружена микробная трансглютаминаза, производитель - ООО "Актанышский молочный комбинат" (Татарстан). Кроме того, в целом ряде товаров производителя АО "Озерецкий Молочный Комбинат" (Московская область), реализуемых в магазинах низких цен, выявлены несоответствия. Так, в частности, было обнаружено превышение содержания дрожжей и плесневых грибов, выявлены немолочные жиры и превышение количества дрожжей, а также зафиксирована фальсификация жирами немолочного происхождения. Помимо этого, ведомство сообщило, что в сыре от ООО "Первая линия" (Свердловская область), реализуемом в саратовском магазине торговой сети "Маяк", выявлено остаточное содержание лекарственных средств – 1,0 мг/дм2 натамицина, незаявленного на маркировке. "Наличие указанных показателей, а также компонентов, незаявленных на маркировке в составе пищевых продуктов, не допускается требованиями техрегламентов. Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор", - подчеркивается в сообщении.
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бизнес, сельское хозяйство, московская область, нижегородская область, россельхознадзор, светофор, роспотребнадзор
Бизнес, Сельское хозяйство, Московская область, Нижегородская область, Россельхознадзор, Светофор, Роспотребнадзор
17:07 16.06.2025
 
Россельхознадзор усилил контроль за молочной продукцией трех производителей

Россельхознадзор усилил контроль в отношении трех производителей молочной продукции

© fotolia.com / Lilyana Vynogradova%Молочная продукция
%Молочная продукция - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© fotolia.com / Lilyana Vynogradova
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении трех российских производителей молочной продукции в связи с выявленными несоответствиями, сообщается на сайте ведомства.
"Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявил несоответствия в молочных продуктах нескольких российских производителей, входящих в реестр экспортеров и Таможенного Союза. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении молочной продукции трех компаний", - говорится в сообщении.
Так, в дискаунтере торговой сети "Светофор" в Нижегородской области обнаружено фальсифицированное мороженое от производителя ИП Пашин А.Ю. В ходе лабораторных исследований в продукте выявлен немолочный жир. В натуральной молочной продукции не допускается использование жиров немолочного происхождения. В Ярославской области фальсификация растительными маслами и жирами зафиксирована в сыре "Моцарелла" от ООО "Пречистенский молочный продукт", пробы товара были отобраны в магазине в Московской области.
Кроме того, на производственной площадке ООО "7 Утра" в Воронежской области были отобраны пробы сливочного масла, в которых обнаружены остатки лекарственных средств – 3 мкг/кг доксициклина. Фальсификация немолочными жирами выявлена в творожной массе, реализуемой в оренбургском гипермаркете торговой сети "Маяк".
Также служба сообщает о других несоответствиях, установленных в животноводческих товарах. Так, в омском детском саду были отобраны пробы ряженки, в которой обнаружены немолочные жиры, производитель - ООО "Алтайская Буренка". В твороге, поставленном в гипермаркет торговой сети "Маяк" в Приморье, обнаружена микробная трансглютаминаза, производитель - ООО "Актанышский молочный комбинат" (Татарстан).
Кроме того, в целом ряде товаров производителя АО "Озерецкий Молочный Комбинат" (Московская область), реализуемых в магазинах низких цен, выявлены несоответствия. Так, в частности, было обнаружено превышение содержания дрожжей и плесневых грибов, выявлены немолочные жиры и превышение количества дрожжей, а также зафиксирована фальсификация жирами немолочного происхождения.
Помимо этого, ведомство сообщило, что в сыре от ООО "Первая линия" (Свердловская область), реализуемом в саратовском магазине торговой сети "Маяк", выявлено остаточное содержание лекарственных средств – 1,0 мг/дм2 натамицина, незаявленного на маркировке.
"Наличие указанных показателей, а также компонентов, незаявленных на маркировке в составе пищевых продуктов, не допускается требованиями техрегламентов. Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор", - подчеркивается в сообщении.
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БизнесСельское хозяйствоМосковская областьНижегородская областьРоссельхознадзорСветофорРоспотребнадзор
 
 
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