https://1prime.ru/20250616/rosselkhoznadzor-858551431.html

Россельхознадзор сообщил о массовых нарушениях при ввозе цветов из Армении

Россельхознадзор сообщил о массовых нарушениях при ввозе цветов из Армении - 16.06.2025, ПРАЙМ

Россельхознадзор сообщил о массовых нарушениях при ввозе цветов из Армении

В июне 2025 года 78 из 80 партий цветов, поставленных из Армении в Россию, не проходили через карантинный фитосанитарный контроль в местах назначения,... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T21:31+0300

2025-06-16T21:31+0300

2025-06-16T21:31+0300

россия

общество

армения

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. В июне 2025 года 78 из 80 партий цветов, поставленных из Армении в Россию, не проходили через карантинный фитосанитарный контроль в местах назначения, сообщается на сайте Россельхознадзора. "Шестнадцатого июня в формате видеосвязи Россельхознадзор провел переговоры с Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении по вопросу участившихся нарушений при поставках растительной продукции из Республики в Россию... С начала 2025 года 43% армянских грузов не были предъявлены карантинному фитосанитарному контролю в местах назначения. Особую обеспокоенность вызывают срезанные цветы: в июне текущего года из 80 партий 78 не были предъявлены контролю", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее Россельхознадзор РФ выражал серьезную обеспокоенность резким увеличением объемов ввоза срезанных цветов из Армении и систематическими случаями выявления карантинных объектов в растениях. Это создало предположения о снижении контроля за экспортом товаров и поставке цветов происхождения третьих стран со стороны компетентного ведомства Армении. Подчеркивается, что для недопущения ухудшения карантинной фитосанитарной ситуации на территории России Инспекционному органу по безопасности пищевых продуктов Армении было направлено письмо с просьбой принять меры и усилить контроль за поставляемой продукцией. Уточняется, что в настоящее время Россельхознадзор ожидает от коллег информацию об ассортименте, объемах, местах производства, причинах роста и планах поставок цветов в Россию. "Служба попросила провести работу с экспортерами о необходимости обязательного предоставления товаров на контроль в местах поступления, незамедлительно приостанавливать выдачу фитосанитарных сертификатов организациям, ранее не занимавшимся экспортом и импортом цветов, повысить ответственность участников внешнеэкономической деятельности", - добавляется в сообщении. Кроме того, сообщается, что если необходимые меры реагирования и продолжения выявления карантинных объектов не последуют, Россельхознадзор будет вынужден ввести дополнительные фитосанитарные меры. Представители компетентного ведомства Армении заверили о работе над внедрением эффективного механизма для усиления фитосанитарного контроля. "Стороны также обсудили вопросы, связанные с интеграцией информационных систем. Россельхознадзор полагает, что прямое слияние способствовало бы увеличению скорости обмена информацией, урегулированию взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, повышению их ответственности для более прозрачной системы товарооборота России и Армении. В этой части компетентные ведомства также проведут совместную работу", - добавляет Россельхознадзор. По данным Национальной ассоциации цветоводов и оценке компании BusinesStat, которые они предоставили РИА Новости, Армения вошла в тройку главных поставщиков срезанных цветов в Россию в 2024 году. Объем поставок из страны составил 32,1 миллиона долларов, а доля - 7,1%.

https://1prime.ru/20250521/lavrov-857785445.html

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россия, общество , армения