https://1prime.ru/20250616/rossija-858511816.html
В России введут новые правила расчета среднего заработка
В России введут новые правила расчета среднего заработка - 16.06.2025, ПРАЙМ
В России введут новые правила расчета среднего заработка
Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T02:33+0300
2025-06-16T02:33+0300
2025-06-16T02:33+0300
экономика
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858511816.jpg?1750030402
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.
"Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году", - говорится в документе.
При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
В России введут новые правила расчета среднего заработка
Правительство утвердило новые правила расчета среднего заработка для отпускных
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.
"Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году", - говорится в документе.
При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.