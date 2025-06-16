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В России введут новые правила расчета среднего заработка

В России введут новые правила расчета среднего заработка - 16.06.2025, ПРАЙМ

В России введут новые правила расчета среднего заработка

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T02:33+0300

2025-06-16T02:33+0300

2025-06-16T02:33+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. "Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году", - говорится в документе. При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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