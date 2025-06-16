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В России введут новые правила расчета среднего заработка - 16.06.2025, ПРАЙМ
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В России введут новые правила расчета среднего заработка
В России введут новые правила расчета среднего заработка - 16.06.2025, ПРАЙМ
В России введут новые правила расчета среднего заработка
Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T02:33+0300
2025-06-16T02:33+0300
экономика
россия
общество
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. "Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году", - говорится в документе. При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.
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192
40
192
40
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россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
02:33 16.06.2025
 
В России введут новые правила расчета среднего заработка

Правительство утвердило новые правила расчета среднего заработка для отпускных

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.
"Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году", - говорится в документе.
При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.
 
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