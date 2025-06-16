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В России ужесточаются требования к концессионерам в сфере ЖКХ
В России ужесточаются требования к концессионерам в сфере ЖКХ - 16.06.2025, ПРАЙМ
В России ужесточаются требования к концессионерам в сфере ЖКХ
В России с 1 сентября ужесточаются требования к концессионерам в отношении объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения, в том числе они будут обязаны... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T03:03+0300
2025-06-16T03:03+0300
2025-06-16T03:03+0300
энергетика
экономика
москва
госдума
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. В России с 1 сентября ужесточаются требования к концессионерам в отношении объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения, в том числе они будут обязаны разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Концессионер с 1 сентября будет обязан разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это позволит контролировать и оценивать не только плановые показатели надёжности и качества поставляемых услуг, но и экономический эффект от концессионного соглашения в целом. То есть, концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счёт тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки. Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства", - сказал Кошелев.
По его словам, высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором потери ресурсов в сетях и причиной их аварийности. Парламентарий уточнил, что, по официальным данным, свыше 40% объектов инженерной инфраструктуры нуждаются в замене.
"Определены четкие требования, подтверждающие квалификацию концессионера: будут учитываться наличие опыта эксплуатации объектов ЖКХ и успешной реализации инвестиционных программ. Кроме того, предусмотрен порядок передачи концессионеру безхозных сетей. Оформление права собственности и постановки на учёт будет за счёт концессионера, а не бюджета", - отметил он.
Кроме того, Кошелев добавил, что для концессионеров вводится правило внесения задатка или банковской гарантии в процентном отношении от общей суммы инвестпроекта, в случае отзыва заявки задаток или гарантия не возвращается.
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москва, госдума
Энергетика, Экономика, МОСКВА, Госдума
В России ужесточаются требования к концессионерам в сфере ЖКХ
В Госдуме с 1 сентября ужесточат требования к концессионерам в отношении объектов ЖКХ
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. В России с 1 сентября ужесточаются требования к концессионерам в отношении объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения, в том числе они будут обязаны разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Концессионер с 1 сентября будет обязан разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это позволит контролировать и оценивать не только плановые показатели надёжности и качества поставляемых услуг, но и экономический эффект от концессионного соглашения в целом. То есть, концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счёт тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки. Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства", - сказал Кошелев.
По его словам, высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором потери ресурсов в сетях и причиной их аварийности. Парламентарий уточнил, что, по официальным данным, свыше 40% объектов инженерной инфраструктуры нуждаются в замене.
"Определены четкие требования, подтверждающие квалификацию концессионера: будут учитываться наличие опыта эксплуатации объектов ЖКХ и успешной реализации инвестиционных программ. Кроме того, предусмотрен порядок передачи концессионеру безхозных сетей. Оформление права собственности и постановки на учёт будет за счёт концессионера, а не бюджета", - отметил он.
Кроме того, Кошелев добавил, что для концессионеров вводится правило внесения задатка или банковской гарантии в процентном отношении от общей суммы инвестпроекта, в случае отзыва заявки задаток или гарантия не возвращается.