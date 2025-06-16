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"Ростсельмаш" разработал самый мощный в России кормоуборочный комбайн - 16.06.2025, ПРАЙМ
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"Ростсельмаш" разработал самый мощный в России кормоуборочный комбайн
"Ростсельмаш" разработал самый мощный в России кормоуборочный комбайн - 16.06.2025, ПРАЙМ
"Ростсельмаш" разработал самый мощный в России кормоуборочный комбайн
Компания "Ростсельмаш" разработала самый мощный в России кормоуборочный комбайн F 2750, сообщает пресс-служба компании. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T11:00+0300
2025-06-16T11:00+0300
экономика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - ПРАЙМ. Компания "Ростсельмаш" разработала самый мощный в России кормоуборочный комбайн F 2750, сообщает пресс-служба компании. "Ростсельмаш" разработал самый мощный в стране кормоуборочный комбайн F 2750. Модель является логичным развитием семейства F 2000 компании, так как ранее в нише столь высокопроизводительной кормозаготовительной техники на российском рынке присутствовали исключительно зарубежные компании", - говорится в сообщении. Техника предназначена для работы на высокоурожайных полях и позволяет крупным животноводческим хозяйствам оперативно заготавливать большие объемы качественных кормов, сохраняя их питательные свойства. Производительность комбайна - до 280 тонн кукурузы в час, что позволяет заготовить до 30 тысяч тонн зеленой массы за сезон. Данного объема достаточно для обслуживания стада в 2,5 тысячи голов. "Запуск производства F 2750 - это важный шаг для "Ростсельмаш" и всей отрасли кормозаготовки в России. Мы уверены, что этот мощный и технологичный комбайн позволит аграриям значительно повысить эффективность производства кормов", - приводятся в сообщении слова директора департамента технического маркетинга компании Александра Коновалова. Комбайн оснащен передовыми технологиями, включая четырехрядный измельчающий барабан и датчик влажности, что позволяет автоматически контролировать процесс заготовки кормов. Опытно-промышленная партия нового комбайна готовится к отправке в дилерские центры. "Ростсельмаш" - крупный производитель сельхозтехники. Продуктовая линейка компании насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК и дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование. Компания осуществляет регулярные поставки продукции в 20 стран.
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ростов-на-дону, ростсельмаш
Экономика, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Ростсельмаш
11:00 16.06.2025
 
"Ростсельмаш" разработал самый мощный в России кормоуборочный комбайн

"Ростсельмаш" разработал самый мощный в России кормоуборочный комбайн F 2750

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкРабота предприятия группы компаний "Ростсельмаш"
Работа предприятия группы компаний Ростсельмаш - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - ПРАЙМ. Компания "Ростсельмаш" разработала самый мощный в России кормоуборочный комбайн F 2750, сообщает пресс-служба компании.
"Ростсельмаш" разработал самый мощный в стране кормоуборочный комбайн F 2750. Модель является логичным развитием семейства F 2000 компании, так как ранее в нише столь высокопроизводительной кормозаготовительной техники на российском рынке присутствовали исключительно зарубежные компании", - говорится в сообщении.
Техника предназначена для работы на высокоурожайных полях и позволяет крупным животноводческим хозяйствам оперативно заготавливать большие объемы качественных кормов, сохраняя их питательные свойства. Производительность комбайна - до 280 тонн кукурузы в час, что позволяет заготовить до 30 тысяч тонн зеленой массы за сезон. Данного объема достаточно для обслуживания стада в 2,5 тысячи голов.
"Запуск производства F 2750 - это важный шаг для "Ростсельмаш" и всей отрасли кормозаготовки в России. Мы уверены, что этот мощный и технологичный комбайн позволит аграриям значительно повысить эффективность производства кормов", - приводятся в сообщении слова директора департамента технического маркетинга компании Александра Коновалова.
Комбайн оснащен передовыми технологиями, включая четырехрядный измельчающий барабан и датчик влажности, что позволяет автоматически контролировать процесс заготовки кормов.
Опытно-промышленная партия нового комбайна готовится к отправке в дилерские центры.
"Ростсельмаш" - крупный производитель сельхозтехники. Продуктовая линейка компании насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК и дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование. Компания осуществляет регулярные поставки продукции в 20 стран.
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